Брегадзе стверджує, що в лікарні Глданської в'язниці спостереження за Саакашвілі "буде кращим і значно пильнішим".

Глава Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе стверджує, що рішення про переведення екс-президента Міхеїла Саакашвілі з в'язниці Руставі в медичний заклад для обвинувачених і засуджених №18 (Глданска в'язниця) прийнято з метою превенції, щоб не допустити погіршення його стану.

Як повідомляє "Новости – Грузия", про це Брегадзе сказав в інтерв'ю телеканалу "Імеді".

"Будь-яке наше рішення про переведення ув'язненого в іншу пенітенціарну установу приймається, виходячи з його безпеки і стану здоров'я. Міхеїл Саакашвілі відмовився від істотної частини проведеного йому лікування, зростав ризик погіршення його здоров'я", - сказав він.

Брегадзе обіцяє, що в лікарні Глданської в'язниці спостереження за Саакашвілі "буде кращим і значно пильнішим".

Читайте такожСаакашвілі відреагував на відео, на якому нібито їсть попри голодування: розкрив, що приймавЗа словами міністра, головний фактор, через який Саакашвілі був госпіталізований саме в Глданську в'язницю, - це безпека.

"Якби ув'язненого перевели в іншу установу, певна група людей перекрила б дороги і завадила б процесу...В цілому ситуація навколо цього ув'язненого була джерелом небезпеки. Наше завдання - забезпечення стабільного стану здоров'я та його безпеки", - додав глава Мін'юсту.

Стан Саакашвілі

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада, на 39-й день голодування екс-президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі було транспортовано з в'язниці Руставі до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 (Глданська в'язниця). Адвокати і прихильники екс-президента назвали проведену операцію "викраденням".

Україна розчарована таким кроком грузинської влади. Міністерство закордонних справ направило Грузії ноту з цього приводу і закликало грузинську сторону невідкладно перевезти громадянина України Саакашвілі в цивільний медичний заклад, де були б всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Довідка УНІАН. Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

В Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

Автор: Тамара Отовська