Бездіяльність міжнародних організацій може мати критичні глобальні наслідки.

Після обстрілу Запорізької АЕС російськими окупантами міжнародні організації мають належним чином відреагували.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник ЗОВА Олександр Старух.

Він зазначив, що внаслідок останніх подій та обстрілів, які представники РФ скоїли на території атомної електростанції, загроза постає перед усім світом.

При цьому, міжнародні організації, які мають врегульовувати ці питання, наразі демонструють бездіяльність. Це, на його думку, може мати критичні глобальні наслідки.

"Ситуація вимагає реальної реакції, а не висловлення стурбованості від міжнародних організацій, які за це відповідають", - заявив голова ОВА.

Як писав УНІАН, після обстрілу росіянами Запорізької АЕС гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що "вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції".

Він заявив, що це "наголошує на цілком реальній небезпеці ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами".

Гроссі закликав "всі сторони" проявляти стриманість та засудив "будь-які насильницькі дії, вчинені на ЗАЕС чи поблизу неї, чи проти її персоналу".

Водночас директор МАГАТЕ наполягав на візити місії МАГАТЕ на територію ЗАЕС, відповідно, на окуповану територію України.

Україна виступає проти відвідування місією МАГАТЕ Запорізької АЕС та засуджує ідею візиту на окуповані території без згоди української влади. Водночас російські окупанти активно підтримують такий візит і навіть вели підготовку до нього.

Обстріл Запорізької АЕС 5 серпня

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблоку, в якому знаходиться ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Також було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо сховища, через що вчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки наразі неможливе.

Крім цього, російські окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку.

В Офісі Зеленського наголошували, що МАГАТЕ та ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії.

В окупованому Енергодарі почалася паніка через обстріл Запорізької АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: