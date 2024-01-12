З огляду на війну в Україні про цей візит офіційно не повідомлялося.

Найближчим часом Україну відвідає новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Він уже "прямує до Києва", пише французьке видання Le Figaro із посиланням на джерела.

Під час візиту до України новий очільник французької дипломатії має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Зазначається, що ця зустріч планувалася ще тоді, коли французьке МЗС очолювала Катрін Колонна. Але через стрімкі перестановки у французькому уряді замість неї на зустрічі буде вже Сежурне.

Коли саме французький міністр прибуде до України, не уточнюється. За словами його оточення, Сежурне вже "прямує до Києва", щоб продемонструвати українцям підтримку Франції на тлі російської агресії.

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Новий міністр закордонних справ Франції

Як писав УНІАН, цього тижня у Франції було призначено новий уряд. Новим прем’єр-міністром став 34-річний Габріель Атталь. Перший в історії країни відкритий гомосексуал на цій посаді. До того ж він ще й наймолодший очільник уряду в новітній історії Франції.

Новим міністром закордонних справ став Стефан Сежурне. Примітним тут є той факт, що він не просто також є відкритим гомосексуалом, як і прем’єр-міністр Габріель Атталь, а був з ним одружений відповідно до французьких законів. Їхній брак тривав з 2018 по 2023 рік.

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