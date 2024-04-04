Через затримання надання Україні військової допомоги російська армія починає просуватися на фронті.

Високопоставлений конгресмен від Республіканської партії заявив, що російська пропаганда, яку поширює Кремль, "заразила" частину електрорату Республіканської партії. Про це пише Newsweek.

"Я думаю, що російська пропаганда, на жаль, проникла в Сполучені Штати, і вона заразила значну частину бази моєї партії", - зазначив голова Комітету у закордонних справах Палати представників і республіканець від Техасу Майкл Маккол в інтерв'ю Puck News.

Ймовірно, через це, голосування за новий пакет військової, економічної та гуманітарної допомоги для України сумою близько 60 млрд доларів, вже протягом кількох місяців стоїть на паузі. Таке замороження рішення викликає незакопоєння у Києві, адже російські окупанти просуваються на захід та захоплюють українську територію, в той час, як ЗСУ не мають достатньої кількості зброї на фронті.

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"Допомога США є основою підтримки, що надходить в Україну для підтримання її воєнних зусиль проти Росії, які вже давно перевалили за дворічний рубіж. Допомога з інших джерел, як-от кількох європейських країн, затьмарює внесок США, а Росія мобілізувала свою оборонну промисловість, щоб продовжувати власну боротьбу", - наголошують автори матеріалу.

Що цьому передувало

У виданні нагадали, що адміністрація президента США Джо Байдена зібрала 300 млн доларів додаткової допомоги для України в середині березня, проте вона розчаровано спостеріганал за тим, як Палата представників, яку контролюють республіканці, затримується з прийняттям нового пакету допомоги.

"Нам дуже потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий бюджет. Це шлях до того, щоб Україна отримала підтримку, якої вона потребує, і в тому обсязі, який їй потрібен для продовження боротьби", - зауважив прессекретар Пентагону Пет Райдер в кінці минулого місяця.

Також президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, яке було опубліковане в кінці березня, заявив, що без підтримки США, Україна не матиме ні ППО, ні ракет "Патріот", ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів.

"Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками", - зазначив він.

За його словами, якщо лінія фронту не витримає через нестачу снарядів, "росіяни можуть піти на великі міста".

"Я повинен пояснити їм, що стоїть на кону, чому Україна відповідає інтересам нашої національної безпеки. Якщо Україна впаде, Кремль звернеться до сусідніх країн, таких як Молдова і Грузія, а потім подивиться на Балтійський регіон на східному фланзі НАТО. Тому я вважаю, що це превентивна міра", - наголосив республіканець Майкл Маккол.

Затримка допомоги Україні від США: останні новини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що США вживають негайних заходів щодо заклику нашої держави надати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

"Я поінформував Держсекретаря США Блінкена щодо посилення повітряного терору Росії проти українських міст і громад, у тому числі з використанням балістичних ракет, і закликав наших американських партнерів знайти можливості якомога швидше забезпечити додатковими системами протиповітряної оборони "Patriot". Я вдячний Держсекретарю США за негайно вжиті заходи взаємності на цей заклик", - сказав міністр.

Як писало видання Bloomberg, США відтягують голосування за надання Україні пакету допомоги на кілька тижнів. Воно, швидше за все, "застигло" до середини квітня.

"Голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться щонайменше до середини квітня, а можливо, і пізніше", - йдеться у публікації.

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