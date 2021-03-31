Мета депутатів, які приїхали, як зазначалось на сайті партії, не допустити зриву голосування.

На Прикарпатті, де досі не відновила роботу окружна виборча комісія, приїхали два десятки депутатів від партії «Слуга народу».

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Люди, які зібрались під будівлею ОВК, зустріли нардепів скандуванням "Шевченко" - прізвище одного із лідерів виборів, який поки за кількість підрахованих протоколів, має 3 місце. Мета депутатів, які приїхали, як зазначалось на сайті партії, не допустити зриву голосування.

Тим часом ОВК роботу досі не відновило, хоча вже були призначені новий голова і члени комісій замість тих, хто просто не вийшов після перерви на роботу. Та навіть цих, новопризначених членів, знов поміняли. Про це повідомили в громадянській мережі «Опора».

Відомо, що новопризначений голова ОВК зі Львівщини. Тож навіть, якщо він збереться приїхати до Надвірної, на це йому знадобиться щонайменше 2-3 години.

Нагадаємо, за перемогу змагаються представник партії "Слуга народу" силач Василь Вірастюк, "свободівець" Руслан Кошулинський і висуванець парті "За майбутнє" Олександр Шевченко. І переможець досі невідомий.

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Автор: Вікторія Гордієнко