На Прикарпатті, де досі не відновила роботу окружна виборча комісія, приїхали два десятки депутатів від партії «Слуга народу».
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Люди, які зібрались під будівлею ОВК, зустріли нардепів скандуванням "Шевченко" - прізвище одного із лідерів виборів, який поки за кількість підрахованих протоколів, має 3 місце. Мета депутатів, які приїхали, як зазначалось на сайті партії, не допустити зриву голосування.
Тим часом ОВК роботу досі не відновило, хоча вже були призначені новий голова і члени комісій замість тих, хто просто не вийшов після перерви на роботу. Та навіть цих, новопризначених членів, знов поміняли. Про це повідомили в громадянській мережі «Опора».
Відомо, що новопризначений голова ОВК зі Львівщини. Тож навіть, якщо він збереться приїхати до Надвірної, на це йому знадобиться щонайменше 2-3 години.
Нагадаємо, за перемогу змагаються представник партії "Слуга народу" силач Василь Вірастюк, "свободівець" Руслан Кошулинський і висуванець парті "За майбутнє" Олександр Шевченко. І переможець досі невідомий.
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