Уряд схвалив відповідний проект указу президента про надання гуманітарної допомоги Литві.

Україна передасть Литві колючий дріт для захисту кордону від нелегальних мігрантів, які потрапляють з території Білорусі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні уряд схвалив проект указу президента України про надання гуманітарної допомоги Литві. Не пригадую, щоб гуманітарна допомога надавалася у вигляді… колючого дроту. Але реальність вимагає саме такої дружньої допомоги", - заявив глава МЗС.

За його словами, Литва нині переживає безпрецедентну міграційну кризу.

"Олександр Лукашенко вирішив "помститися" Литві за жорстку позицію щодо себе…, провокуючи потік біженців з країн Азії, Африки та Близького Сходу, які прагнуть прорватися в Литву з Білорусі. Масштаб біди такий: з 1 січня до 27 липня на литовсько-білоруському кордоні затримано 2 839 нелегальних мігрантів. Це у 35 разів перевищує торішній показник", - зазначив Кулеба.

За його словами, Литва терміново укріплює кордон, але минулого тижня виявилося, що їй бракує колючого дроту.

Читайте також"Виростеш, буду тебе лікувати": Лукашенко запропонував хлопчику в лікарні стати його глюкозою (відео)"Трохи вотсап-дипломатії в неділю з литовським колегою Ґабріелюсом Ландсберґісом, політична воля президента Зеленського і прем'єра Шмигаля допомогти друзям, і дріт знайшовся, а рішення уряду швидко ухвалено. Конкретні обсяги опрацьовуємо нині дипломатичними каналами з литовською стороною, тому що є технічні нюанси", - повідомив міністр.

Конфлікт Литви та Білорусі

У Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. Від початку липня республіка оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.

У міграційній кризі Литва звинувачує Мінськ. Своєю чергою білоруська влада вже заявляла, що справляються з охороною кордону в належній мірі.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Як підкреслив згодом Лукашенко, він не дасть перетворити країну на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

17 липня глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що Білорусь погрожує його країні контрабандою радіоактивних матеріалів.

Автор: Віталій Саєнко