Відтепер відвідувачки міськради більш ретельно обирають одяг.

Після хвилі обурення суспільства через надто відверту сукню юристки з Києва Христини Тишкун, яка супроводжувала заступника міністра освіти у міськраді Львова, жінки переглянули дрескод.

Про це свідчать нові фото із зустрічей у відомстві.

Тепер жінки, що відвідують міськраду, обирають більш стримані ділові образи. Зокрема, на одній з останніх зустрічей, у якій брав участь міський голова Львова Андрій Садовий, єдина жінка на фото була вдягнена у діловий костюм. Відкритими були лише руки та шия.

Деякі відвідувачки навіть жартують з приводу нещодавнього інциденту й зазначають, що порушили "заведений" дрескод у міськраді Львова. Серед таких нардепка Галина Васильченко.

"Одягнулися не за дрескодом. Насправді це ще той виклик писати про серйозну зустріч у стінах ЛМР після дводенної порції мемів (самі знаєте яких)... Обговорили розвиток місцевого самоврядування, освіти, територіальну оборону і плани на 2022", - написала нардепка Галина Васильченко після візиту до міськради та фото з Андрієм Садовим.

Коментатори теж не втрималися від іронічних коментарів.

"Щось дуже скромно для представників із столиці якось не по-теперішньому",

"Все класно на вигляд. А загалом, це - не смішно, я стосовно тої мадам, бо це сумно, а люди за освіту відповідають",

"Так, серйозно сприймати фото з Садовим ще важко",

- пишуть коментатори.

Скандал з помічницею Гарбарука у Львові - що відомо

24 грудня Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську мерію та поспілкувався з міським головою Львова Андрієм Садовим.

Значний резонанс викликав наряд помічниці Гарбарука Христини Тишкун, яка перебувала в поїздці разом з ним: на фото з ділової зустрічі з Садовим та іншими посадовими особами вона стоїть між Гарбаруком і мером у вечірній сукні з дуже відвертим декольте.

Своєю чергою Гарбарук вирішив відреагувати на скандал, процитувавши вірш Кіплінга "якщо".

"О, Якщо ти спокійний, не розгублений, коли втрачають голови навколо, і якщо ти собі залишився вірний, коли в тебе не вірить кращий друг, і якщо чекати вмієш без хвилювання, не станеш брехнею відповідати на брехню, не будеш злісний, ставши для всіх мішенню, але і святим себе не назвеш", - написав чиновник.

Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.

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