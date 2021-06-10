Активіст Сергій Стерненко вважає, що судді вирішили звільнитися, оскільки на них чинять тиск через відмову засудити його до реального строку позбавлення волі.

Двоє з трьох суддів апеляційного суду, які виносили вирок активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку, подали у відставку.

Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Двоє з трьох суддів Одеського апеляційного суду, що ухвалювали останнє рішення по мені і Руслану Демчуку у справі про 1 патрон, подали у відставку. Це головуюча суддя Альбіна Кадегроб та член колегії Вадим Прибілов. Скоро ВРП розгляне їхні заяви", - сказано у повідомленні.

Стерненко вважає, що намір суддів звільнитися пов’язаний із тиском на них, оскільки вони відмовилися виносити йому вирок у вигляді реального позбавлення волі.

Читайте такожСтерненка звинуватили у неповазі до суду – активіст перебував в іншому суді"Думаю, ці відставки пов‘язані із шаленим тиском на них. Фактично моя справа для них була чи не останньою. Мабуть, від них вимагали мене ув‘язнити, але судді не захотіли йти на таке свавілля. Тому, вчинивши свавілля менше (рік умовно за 1 патрон), вирішили піти", - написав активіст.

Що відомо про справу Стерненка

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку й іншому фігуранту справи про викрадення учасника антимайдану Сергія Щербича – Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (розбій) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст.146 вже минув термін притягнення до кримінальної відповідальності.

31 травня Одеський апеляційний суд зняв обвинувачення зі Стерненка та Демчука у вчиненні розбою, тобто нападі на Щербича з метою заволодіння 300 грн.

Водночас апеляційний суд визнав винним та призначив Демчуку та Стерненку покарання за нібито незаконне позбавлення волі Щербича, але вони не відбуватимуть покарання через закінчення строку давності.

Також суд визнав винним Стерненка у зберіганні боєприпасу - за це він отримав три роки позбавлення волі зі іспитовим терміном в один рік.

Стерненко заявив, що подаватиме касаційну скаргу на рішення апеляційного суду.

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Автор: Дмитро Хилюк