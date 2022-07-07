Очікується, що Джонсон оголосить про свою відставку в найближчі години.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після заяви про відставку має намір провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив політичний редактор The Daily Telegraph Бен Райлі-Сміт.

За даними журналіста, розмова буде сприйматися як заява про рішучість продовжувати свою роботу (служити країні, займатися питаннями суспільних інтересів) до осені.

За даними британських ЗМІ, Борис Джонсон офіційно оголосить про відставку через декілька годин. Очікується, що Джонсон продовжить керувати урядом, а новий британський прем'єр буде обраний у жовтні.

Як повідомляв УНІАН, фаворитом серед членів Консервативної партії на посаду наступного прем’єр-міністра є міністр оборони Британії Бен Воллес, який відігравав ключову роль у британській підтримці України.

Уоллес до останнього зберігав підтримку Бориса Джонсона і відкликав її сьогодні вранці, проте у відставку, як решта понад 50 членів кабміну, не пішов.

Зазначимо, що Воллес відзначився низкою прекрасних заяв про керівництво РФ. Зокрема називав прес-секретаря МЗС РФ Марію Захарову і самого Путіна "божевільними"; говорив, що у нього "синдром маленького чоловіка".

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