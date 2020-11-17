Колишній міністр фінансів Ігор Уманський намагається перекласти відповідальність за некомпетентність та неефективність управління керівництвом МОЗ й провали в боротьбі з пандемією COVID-19 на успіхи «Укравтодору» в програмі «Велике будівництво».

Саме цим можна пояснити зроблену напередодні вихідних емоційну заяву з критикою «ковідного» фонду, пише видання РБК.

Видання зазначає, що саме в цей період активізувалися розмови про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а сам він навіть змушений був піти «на самоізоляцію», за однією з версій - через нездатність знайти голоси на свою підтримку в Раді. І заява Уманського може бути частиною інформкампанії щодо відбілювання репутації міністра.

Журналісти нагадали, що Уманський, який був автором ідеї «ковідного» фонду в березні 2020 року, раніше вже пропонував аналогічні рішення в уряді Юлії Тимошенко, коли він зумів пролобіювати такий інструмент на тлі епідемії свинячого грипу і глибокого падіння економіки.

«Тоді фонд повинен був наповнюватися за рахунок додаткового випуску державних цінних паперів, прем'єр-міністр отримала право одноосібно приймати рішення про витрати фонду у формі окремих доручень, чим активно користувалася, виділяючи гроші навіть без узгодження з Бюджетним комітетом Ради», - пише видання.

Згідно висновку Рахункової палати, кошти Стабфонду переважно використовувалися за напрямками, які не відповідали меті його створення.

Видання нагадує, що навесні під час обговорення «ковідного» фонду, Уманський також намагався провести через парламент зміни до Бюджетного кодексу, що істотно розширюють повноваження Мінфіну з управління цими коштами.

«Все це не сподобалося ні профільному комітету парламенту, ні в цілому іншим депутатам Ради. Зокрема, питання виникли до непрозорості розподілу коштів Кабміном, а також відсутності стратегічного бачення напрямків підтримки падаючої економіки. Згодом розміри «ковідного» фонду зменшили у два рази - зі 124 до 66 млрд. грн.», - написали журналісти.

Автори матеріалу також наводять статистику Мінфіну, згідно якої, станом на 12 листопада, з 18,4 млрд. грн., які у «ковідному» фонді закладені на потреби охорони здоров'я, використано лише 40% - 7,3 млрд. грн. При цьому безпосередньо МОЗ витрачено всього 33% виділених грошей. Найбільші витрати були здійснені для доплати медикам: 3,2 млрд. грн. з 5,9 млрд. грн., передбачених бюджетом. Тобто за два місяці до кінця року половина грошей залишається невикористаними. На забезпечення лабораторій і закупівлю засобів індзахисту, за даними Мінфіну, витрачено 709,7 млн грн або 23,8% від запланованих до кінця року витрат. А на обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, на які заплановано витратити 4,7 млрд. грн., фактичні видатки склали всього 183 млн грн. або менше 4%. Зі 100 млн грн., які збиралися витратити на апарати ШВЛ, витрачено всього 42 млн грн.

«Іншими словами, якщо слідувати логіці Уманського, і виділити гроші МОЗ замість доріг, витрат оборони, будівництва шкіл та інших нібито «зайвих» проектів - відомство Степанова просто не зможе їх освоїти й до кінця року - як того вимагає бюджетне законодавство - ресурси просто повернуться в держскарбницю невикористаними. Чи є це найкращим способом вирішення проблеми? Навряд. 4 тис. км вже відбудованих і відремонтованих доріг дають очевидну відповідь на питання про ефективність використання цих коштів», - резюмує видання.

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Автор: УНІАН