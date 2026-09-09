Колишні спецпризначенці з Британії тренували росіян для війни з Україною, - The Telegraph

Тренування начебто проходили на території Болгарії та Сербії.

Ветерани британського спецпідрозділу SAS могли тренувати російських громадян для участі у війні проти України. Про це пише The Telegraph із посиланням на секретний розвідувальний меморандум, підготовлений для австралійської спецслужби та призначений для країн розвідувального альянсу Five Eyes (Австралія, Канада, Нова Зеландія, Британія та США).

Як зазначає видання, у документі з "високою впевненістю" стверджується, що ветерани західних армій були залучені до підготовки російських громадян, зокрема чинних військовослужбовців. Йдеться про тренування, які нібито проводилися у приватних військових навчальних центрах у Болгарії та Сербії.

За даними The Telegraph, розвідка отримала інформацію від двох колишніх австралійських спецпризначенців та резервіста, які розповіли, що їх намагалися залучити як інструкторів до таких таборів. Один із ключових об’єктів розслідування – навчальний центр Alfa-Metal у болгарському Мейдені. Компанія пропонує курси підготовки спецпризначенців та поглиблені снайперські курси вартістю близько 4 тисяч євро.

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У меморандумі стверджується, що Alfa-Metal залучає інструкторів із різним військовим досвідом, серед яких нібито були представники британського SAS, австралійського Commando Regiment, ВМС США та американських поліцейських структур. Водночас, як пише видання, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році європейські приватні військові центри продовжували приймати громадян РФ на курси, зокрема з ведення бою на близькій дистанції.

Колишні австралійські військові, яких опитували під час збору розвідданих, заявили, що співробітники центру повідомляли їм про продовження підготовки росіян щонайменше у 2025 році. При цьому на сайті Alfa-Metal була розміщена фотографія з логотипом SAS, а сама компанія раніше публікувала вакансію для британського інструктора з досвідом служби у спецпідрозділі.

Автори публікації пов’язують можливість такого навчання із проблемами Росії з поповненням особового складу. За оцінками західних чиновників, російські війська зазнали близько 1,4 млн втрат, зокрема до 500 тисяч загиблих. Розвідувальні джерела також стверджували, що Москва щомісяця втрачає приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж може набрати. На думку авторів меморандуму, дефіцит особового складу міг посилити потребу в додатковій військовій підготовці за межами Росії.

The Telegraph звертає увагу на можливий зв’язок Alfa-Metal із російською приватною охоронною компанією Alfa Region із Санкт-Петербурга. На її сайті навчальний центр рекламується як місце підготовки для приватних військових підрядників та інструкторів.

Сама Alfa-Metal категорично заперечує ці звинувачення. Представник компанії заявив, що центр не навчав російських громадян після початку вторгнення і ніколи не наймав колишніх бійців SAS. Компанія також відкинула інформацію про зв’язок з Alfa Region.

The Telegraph наголошує, що самостійно перевірити твердження розвідувального меморандуму журналістам не вдалося. Кілька джерел у середовищі SAS також поставили під сумнів інформацію про участь ветеранів підрозділу. За їхніми словами, колишні військові зі звичайних армійських підрозділів могли видавати себе за ветеранів елітного спецпідрозділу SAS, але подібні твердження складно перевірити.

Водночас інформацію з меморандуму, за даними видання, наразі розслідує австралійська спецслужба. Очікується, що результати можуть бути передані Великій Британії та США в межах обміну розвідувальною інформацією Five Eyes. Офіційно коментувати цей звіт британське Міноборони відмовилося.

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