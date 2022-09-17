За словами дипломатів, якщо підтримка з боку США та Заходу не зменшуватиметься, Україна переможе у цій війні.

Успішному контрнаступу ЗСУ у Харківській області сприяло те, що російські війська були деморалізовані через погане керівництво в армії, неадекватні ланцюжки постачань та відсутність реальної підготовки до відсічі.

Про це в коментарі ТСН заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Його колега, також колишній посол США в Україні Стівен Пайфер додав, що у Харкові українські військові показали здатність здивувати ворога, а потім скористалися перевагою цієї несподіванки завдяки розумній тактиці та вмотивованим військам.

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"Розгром російських військ відобразив їхні слабкі сторони: погане керівництво, погану тактику та невмотивованих солдат із низьким моральним духом. Ці проблеми можуть бути досить поширеними серед російських сил в Україні", - поділився думкою Пайфер.

Гербст у свою чергу заявив, що поки підтримка України з боку США та Заходу не зменшуватиметься, Україна переможе у цій війні.

"Якщо ця допомога залишиться на чинному рівні, війна може тривати довго, до того дня, коли російське керівництво зрозуміє, що не може виграти. Якби США дали Україні всю ту зброю, яку вона просить, війна могла б закінчитися набагато швидше", - сказав він.

Американські дипломати запевнили, що США мають велику зацікавленість у тому, щоб російський президент Володимир Путін не виграв війну проти України.

"Якщо б це сталося, він би, ймовірно, почав погрожувати союзникам США у Східній Європі", - припустив Гербст.

Щодо переговорів України та РФ, американські посли наголосили, що Україна самостійно має визначати, коли і за яких умов сідати за стіл переговорів з РФ.

"США хочуть бачити стабільний, безпечний і повний суверенітет України в межах кордонів, які можна захистити, а також із недоторканою територією", - зазначив Гербст.

Як повідомляв УНІАН, у травні американський дипломат Джон Гербст висловив думку, що президент РФ Путін може змінити курс щодо України тоді, коли побачить, що не може її перемогти. Однак це розуміння, ймовірно, настане нескоро.

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