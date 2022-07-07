Експерт зазначив, що причини відставки британського прем'єра не пов'язані з війною Росії проти України.

Відставка Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Великої Британії не змінить позицію цієї країни щодо війни Росії проти України.

Про це повідомив політолог Володимир Фесенко під час інформаційного телемарафону.

"Навіть, якщо Борис Джонсон піде у відставку, політика Великої Британії стосовно України і стосовно війни Росії проти України не зміниться. Підтримка буде й надалі, тому що це відповідає національним інтересам Великої Британії, і це консенсусна позиція і британських еліт, і провідних держінституцій", - вважає він.

Експерт зазначив, що причини відставки британського прем'єра не пов'язані з Україною чи війною Росії проти України.

"Це саме криза від тенденції всередині Консервативної партії, загострення внутрішньопартійної боротьби. Сам Борис Джонсон став прем'єром завдяки зміні балансу інтересів всередині фракції і керівництві Консервативної партії, а зараз навпаки – баланс проти нього", - підкреслив Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, Борис Джонсон погодився на відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Раніше з Джонсоном відмовилися працювати низка членів його ж уряду. Понад 50 членів кабінету і високопосадовців пішли у відставку.

Вас також можуть зацікавити новини: