Ердоган виступив проти того, що США дозволили Україні використовувати ракети великої дальності для атак на територію РФ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить останні події війни РФ проти України з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час його завтрашнього візиту до Анкари.

Такий анонс зробив один із турецьких політиків, передає Reuters. У зв'язку з цим видання зазначило, що 21 листопада РФ вдарила по Україні новою гіперзвуковою балістичною балістичною ракетою середньої дальності у відповідь на використання Києвом американських і британських ракет по цілях у глибині території РФ.

Річ у тім, що Ердоган виступив проти того, що США дозволили Україні використовувати ракети великої дальності для атак на територію РФ, заявивши, що це ще сильніше загострить війну.

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Крім України Ердоган і Рютте також обговорять усунення перешкод для оборонних закупівель між союзниками по НАТО і спільну боротьбу альянсу з тероризмом, додав турецький чиновник.

Ердоган про війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував ухвалення Росією нової ядерної доктрини. Турецький лідер назвав крок Кремля "заходом, спрямованим проти звичайних озброєнь". Він вважає, що керівництво НАТО має розглянути зміни в російській доктрині.

Водночас Ердоган упевнений, що його країна має захищати двосторонні відносини з Україною та РФ. Він сподівається на якнайшвидше припинення вогню і досягнення миру.

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