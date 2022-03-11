Заявки, що надійшли, будуть відхилені, зареєстровані раніше е-резиденти будуть взяті під посилений контроль.

Естонія призупиняє реєстрацію громадян Росії та Білорусі в якості електронних резидентів Естонії.

Про це повідомили в прес-службі уряду Естонії.

Заявки, що надійшли, будуть відхилені, зареєстровані раніше е-резиденти будуть взяті під посилений контроль.

Як зазначили в прес-службі уряду, Естонія має намір не допустити використання статусу е-резидента для обходу санкцій.

"Ми не хочемо жодною мірою сприяти створенню переваг для держав, що почали війну проти України. Ми не хочемо давати можливість для незаконного переказу грошей або активів і будь-яким іншим чином шкодити репутації та економіці Естонії, а також єдиному правовому і кіберпростору ЄС. Ми також не хочемо, щоб пропоновані Естонією можливості зловмисно використовувалися для підтримки агресії проти України", — заявив міністр внутрішніх справ Крістіан Яані.

Війна проти України: