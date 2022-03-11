Естонія призупиняє реєстрацію громадян Росії та Білорусі в якості електронних резидентів Естонії.
Про це повідомили в прес-службі уряду Естонії.
Заявки, що надійшли, будуть відхилені, зареєстровані раніше е-резиденти будуть взяті під посилений контроль.
Як зазначили в прес-службі уряду, Естонія має намір не допустити використання статусу е-резидента для обходу санкцій.
"Ми не хочемо жодною мірою сприяти створенню переваг для держав, що почали війну проти України. Ми не хочемо давати можливість для незаконного переказу грошей або активів і будь-яким іншим чином шкодити репутації та економіці Естонії, а також єдиному правовому і кіберпростору ЄС. Ми також не хочемо, щоб пропоновані Естонією можливості зловмисно використовувалися для підтримки агресії проти України", — заявив міністр внутрішніх справ Крістіан Яані.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року за підрахунками ООН Україну покинули 2,5 мільйона біженців.