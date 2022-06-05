За її словами, в путінських вбивць були вже "всі карти на руках", вони знали, хто де знаходиться. І вони працювали на винищення.

Українські захисники Маріуполя, які понад 2 місяці перебували в заблокованому російськими окупантами місті і переховувалися у бомбосховищах на "Азовсталі", розуміли, що виконуватимуть наказ до останнього.

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловила дружина командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка - Катерина

"Я впевнена, що бійці та безпосередньо мій чоловік знали, що вони будуть там до останнього. Вони виконували наказ захищатися, захищати той маленький клаптик, на якому вони знаходилися. Але, звичайно, що є наказ від Генштабу, є наказ від вищого керівництва. І, звичайно, що він як військовий не може саботувати цей наказ", - наголосила дружина військового.

Вона висловила упевненість, що вище військове керівництво України керівництво пообіцяло її чоловікові, що життя захисників будуть збережені і що вони зроблять все, щоб контролювати процес перебування у полоні згідно з міжнародною Женевською конвенцією.

"Звичайно, що це морально важко. Але ми розуміємо, що це був єдиний вихід, екстракцію можна було ще дуже довго чекати й втратити багато бійців. А для Дена, для мого чоловіка, важливо було зберегти особовий склад, важливо зберегти життя. Я думаю, що він зробив все правильно, що все ж таки всі погодилися на евакуацію", - зазначила Катерина.

За словами жінки, останні дні на "Азовсталі" для військових були дуже непростими.

"Останні тижні я відчувала, що були певні зміни в риториці, в переписці, в спілкуванні. Звичайно, він мені нічого секретного не розповідав, тому що він командир, він ніколи не ділиться певними моментами, завжди дуже сухо зі мною спілкувався на теми, які торкалися саме ситуації на "Азовсталі". Я дізнавалася з інших джерел про поточну ситуацію, і вже знала, що там кожен день великі втрати. У росіян були вже всі карти на руках, вони знали, хто де знаходиться. І вони працювали на винищення", - наголосила дружина "азовця".

Нагадаємо, Катерина Прокопенко також розказала, в яких умовах окупанти утримують захисників Маріуполя.

Евакуація з "Азовсталі"

16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку тимчасово окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що "заради збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

20 травня британська розвідка повідомила, що з заводу "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 українських військових. Кількість тих, хто залишається всередині, невідома.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, українських військових, евакуйованих з маріупольського комбінату "Азовсталь" в окуповану Оленівку, нині не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що комунікацію з полоненими "азовцями" підтримують через розвідку.

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