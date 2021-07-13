Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня.

На саміті Кримської платформи представником від Франції буде міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Ми це підтримуємо з самого початку. Ми вважаємо, що це гарна ідея – повернути на порядок денний питання незаконної анексії Криму. І скажімо це ще раз, що Крим не є частиною нормандського формату та мінського процесу. Тому так, ми будемо представлені. Наш міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан представлятиме Францію як на саміті "Кримської платформи", так і на святкуванні 30-ї річниці Незалежності України", - сказав Понсен.

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Що таке Кримська платформа

Українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня в Києві.

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Автор: Леся Лещенко