Франція та Німеччина навіть не артикулюють, хто приїде на Кримську платформу.

На установчий саміт Кримської платформи, який дасть старт деокупації українського півострова, до Києва 23 серпня приїдуть 20 глав держав, урядів та міністрів закордонних справ.

Про це ТСН розповіло джерело в українських дипломатичних колах.

"Є 20 підтверджених візитів. Це буде красиво, такого ніколи не було (вперше за вісім років окупації Росією Криму буде започаткований майданчик із деокупації - ред.). Ми вклали дуже багато сил в цю історію. Вже підтвердили свою участь президенти Польщі, Словаччини та країн Балтії", - говорить джерело.

Проте, за його словами, хоч президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і обіцяв приїхати, вже тричі на його візит не надсилають ноту. Що ж до Франції та Німеччини, вони навіть не артикулюють, хто приїде на Кримську платформу. Очільник французького МЗС Жан Ів-Ле Дріан взагалі сказав, що 23 серпня у них засідання уряду, тому він зможе приїхати 24 серпня.

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"При цьому Росія ходить по посольствах та МЗС всіх країн, залякуючи, щоб ті не брали участі у Кримській платформі. Ми реально бачимо, як деякі країни прогинаються перед росіянами. Французи, наприклад, стали лідерами у тому, що будь-які згадки про санкції прибрати з декларації Кримської платформи. Проте хочу наголосити, що неучасть у саміті - це не тільки плювок в обличчя Україні, а й передовсім всьому українському суспільству", - зазначило джерело ТСН.ua в українських дипломатичних колах.

Що таке Кримська платформа

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

Саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.

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Автор: Ірина Погоріла