Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що участь держав в ініціативі української влади з деокупації Криму стане тестом на їхню прихильність до Росії та агресії чи до України й міжнародного права.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія шантажує інші країни та погрожує їм, вимагаючи не брати участь у «Кримській платформі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив на всеукраїнському форумі “Україна 30. Міжнародна політика”, що відбувається сьогодні у Києві.

На його думку, найбільш промовистий доказ ініціативної зовнішньої політики України - це «Кримська платформа».

«Ми знаємо, що Росія шантажує та погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участь у «платформі»», - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що деяким із цих країн вкрай важко перебувати під таким тиском Москви.

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"На цьому тлі участь держав у «Кримській платформі» - це дуже простий тест про те, з ким вони в питанні окупованого Криму, - з Росією і агресією чи з Україною і міжнародним правом", - наголосив очільник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - рівень неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи, буде створена експертна мережа.

Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня у Києві.

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Автор: Антоніна Доломанжи