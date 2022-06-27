З початком повномасштабної війни Володимир Зеленський кардинально змінив свій стиль, однак, який уже став справжнім трендом 2022 року. УНІАН пропонує детальніше ознайомитися з базовим гардеробом президента України.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України стиль президента Володимира Зеленського кардинально змінився. Як неодноразово писали ЗМІ, український гарант став ближчим до народу.

Останній раз Володимира Зеленського бачили у костюмі 24 лютого 2022 року. Як згадувала його дружина - перша леді України Олена Зеленська - прокинувшись близько 5 ранку, вона побачила чоловіка: "... Він був уже одягнений, в костюмі, як зазвичай (це останній раз він надів костюм та білу сорочку, відтоді завжди у "воєнці".): "Почалося", - все, що сказав".

Після того Зеленський змінив офіційний одяг на більше зручний: діловий костюм, краватку і білу сорочку він поміняв на штани і кофти у стилі мілітарі, а також патріотичні футболки, які уже стали трендом 2022 в Україні і світі.

Деякі експерти відзначають, що дуже важливо те, що глава української держави не носить форму ЗСУ: таким чином він дає сигнал громадянам, що не привласнює собі славу військових.

Футболка як у Зеленського

У цьому матеріалі хочемо звернути особливу увагу саме на футболки Володимира Зеленського, які стали справжнім маст хев нашого президента.

Найбуденнішою в образі президента України стала футболка кольору хакі: однотонні зелені або ж з емблемою Національної гвардії України, чи з принтом "UA30" - частіше за все саме в них можна побачити главу держави під час його виступів перед іноземними лідерами, організаціями чи інших внутрішньополітичних заходів.

Вирізняються серед таких футболок - поло Зеленського теж кольору хакі, які інколи доповнюються шивронами у вигляді прапора України або з гаслом "Ukraine in the fight" ("Україна в боротьбі"), чи із зображенням герба України.

Особливе місце в гардеробі президента України займають патріотичні футболки, які уже стали трендом 2022 року, і чи не кожен українець прагне мати схожі у своїй колекції.

Так, популярною є чорна або зелена футболка Зеленського із принтом невеличкого золотого герба України біля горловини.

Варто зазначити, що створюють такі патріотичні футболки українські дизайнери із Луцька - команда Катерини Ковальчук. Як розказала дизайнерка місцевим журналістам, під час війни до неї, як і до більшості українців, прийшло розуміння того, що вона не знає, чого чекати від завтрішнього дня. Тож Катя щодня почала робити те, в чому раніше сумнівалася. Одного вечора вона вирішила написати видатним українським політикам з пропозицією подарувати їм свої футболки і на свій подив отримала позитивну відповідь. Щоправда, від кого саме, не зізнається. Каже лише, що ця людина не схотіла прийняти її футболку як подарунок, а зробила замовлення.

"Дві футболки – чорну та кольору хакі – я поклала в окремий пакунок і попросила, щоб їх, за можливості, передали президенту. Я декілька разів переробляла листівку, адресовану Зеленському. Зрештою написала: "Мужньому президенту сміливої країни". Я й вірила і не вірила, що моя посилка може дійти до нього. Але я дуже цього хотіла. Вже за кілька днів я побачила Володимира Олександровича в своїй футболці. Він одягнув її на сотий день війни. Згодом в моїй футболці виступив й інший політик. Я тоді була безмежно рада, плакала. Шкода тільки, що мій одяг з’явився на Зеленському ціною цієї війни і великих втрат", – розповідає дизайнерка.

Окреме місце займають чорні футболки президента із надписом "I'm ukrainian".

Зазначимо, що саме такі футболки стали популярними і серед інших чиновників Офісу президента. Такий стильний лук можна помітити і у голови ОП Андрія Єрмака, і у його заступника Кирила Тимошенка й у інших політиків.

Додамо, що у вітчизняних магазинах активно продають футболки як у Зеленського. Їх ціна коливається від 299 грн до 699 грн.

Варто звернути увагу і на те, що весь одяг Володимира Зеленського сьогодні доволі бюджетний. Чого тільки вартий його лук під час відвідування Бучі після звільнення міста від російських окупантів: тоді президент був у кросівках всього за 50 доларів. Тоді як президент країни-агресорки Володимир Путін виступав перед росіянами на концерті у Лужниках в куртці за 1,5 мільйона рублів. А 9 квітня український глава держави зустрічався у Києві з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном в одязі, який за підрахунками експертів коштував близько 3,5 тисячі гривень, включно зі взуттям і футболкою.

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