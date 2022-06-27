Після початку повномасштабної війни Росії проти України стиль президента Володимира Зеленського кардинально змінився. Як неодноразово писали ЗМІ, український гарант став ближчим до народу.
Останній раз Володимира Зеленського бачили у костюмі 24 лютого 2022 року. Як згадувала його дружина - перша леді України Олена Зеленська - прокинувшись близько 5 ранку, вона побачила чоловіка: "... Він був уже одягнений, в костюмі, як зазвичай (це останній раз він надів костюм та білу сорочку, відтоді завжди у "воєнці".): "Почалося", - все, що сказав".
Після того Зеленський змінив офіційний одяг на більше зручний: діловий костюм, краватку і білу сорочку він поміняв на штани і кофти у стилі мілітарі, а також патріотичні футболки, які уже стали трендом 2022 в Україні і світі.
Деякі експерти відзначають, що дуже важливо те, що глава української держави не носить форму ЗСУ: таким чином він дає сигнал громадянам, що не привласнює собі славу військових.
Футболка як у Зеленського
У цьому матеріалі хочемо звернути особливу увагу саме на футболки Володимира Зеленського, які стали справжнім маст хев нашого президента.
Найбуденнішою в образі президента України стала футболка кольору хакі: однотонні зелені або ж з емблемою Національної гвардії України, чи з принтом "UA30" - частіше за все саме в них можна побачити главу держави під час його виступів перед іноземними лідерами, організаціями чи інших внутрішньополітичних заходів.
Вирізняються серед таких футболок - поло Зеленського теж кольору хакі, які інколи доповнюються шивронами у вигляді прапора України або з гаслом "Ukraine in the fight" ("Україна в боротьбі"), чи із зображенням герба України.
Особливе місце в гардеробі президента України займають патріотичні футболки, які уже стали трендом 2022 року, і чи не кожен українець прагне мати схожі у своїй колекції.
Так, популярною є чорна або зелена футболка Зеленського із принтом невеличкого золотого герба України біля горловини.
Варто зазначити, що створюють такі патріотичні футболки українські дизайнери із Луцька - команда Катерини Ковальчук. Як розказала дизайнерка місцевим журналістам, під час війни до неї, як і до більшості українців, прийшло розуміння того, що вона не знає, чого чекати від завтрішнього дня. Тож Катя щодня почала робити те, в чому раніше сумнівалася. Одного вечора вона вирішила написати видатним українським політикам з пропозицією подарувати їм свої футболки і на свій подив отримала позитивну відповідь. Щоправда, від кого саме, не зізнається. Каже лише, що ця людина не схотіла прийняти її футболку як подарунок, а зробила замовлення.
"Дві футболки – чорну та кольору хакі – я поклала в окремий пакунок і попросила, щоб їх, за можливості, передали президенту. Я декілька разів переробляла листівку, адресовану Зеленському. Зрештою написала: "Мужньому президенту сміливої країни". Я й вірила і не вірила, що моя посилка може дійти до нього. Але я дуже цього хотіла. Вже за кілька днів я побачила Володимира Олександровича в своїй футболці. Він одягнув її на сотий день війни. Згодом в моїй футболці виступив й інший політик. Я тоді була безмежно рада, плакала. Шкода тільки, що мій одяг з’явився на Зеленському ціною цієї війни і великих втрат", – розповідає дизайнерка.
Окреме місце займають чорні футболки президента із надписом "I'm ukrainian".
Зазначимо, що саме такі футболки стали популярними і серед інших чиновників Офісу президента. Такий стильний лук можна помітити і у голови ОП Андрія Єрмака, і у його заступника Кирила Тимошенка й у інших політиків.
Додамо, що у вітчизняних магазинах активно продають футболки як у Зеленського. Їх ціна коливається від 299 грн до 699 грн.
Варто звернути увагу і на те, що весь одяг Володимира Зеленського сьогодні доволі бюджетний. Чого тільки вартий його лук під час відвідування Бучі після звільнення міста від російських окупантів: тоді президент був у кросівках всього за 50 доларів. Тоді як президент країни-агресорки Володимир Путін виступав перед росіянами на концерті у Лужниках в куртці за 1,5 мільйона рублів. А 9 квітня український глава держави зустрічався у Києві з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном в одязі, який за підрахунками експертів коштував близько 3,5 тисячі гривень, включно зі взуттям і футболкою.