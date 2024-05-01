Стосовно деяких угод вже є навіть попередній текст.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готує до підписання ще сім двосторонніх угод про співпрацю у сфері безпеки, у тому числі зі США.

Як повідомив глава держави у вечірньому зверненні до українців, сьогоднішній день був присвячений міжнародній роботі і результатам, які потрібні Україні у травні та червні.

"Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод", - наголосив Зеленський. Відео дня

Зокрема, ведеться підготовка над підписанням безпекової угоди зі США. "Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і стосовно деяких із них уже є попередній текст угод. Кожна з них підтримає нас і цього року, і в наступні роки – безпекова архітектура на час до вступу в НАТО", - відзначив президент.

Як зазначив Зеленський, проекти угод наповнюються "сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки".

"Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору", - додав президент.

Також Зеленський розповів, що у питанні європейської інтеграції до Євросоюзу, багато залежить саме від української активності.

"Україна вже повністю реалізувала свою частину зобов’язань, щоб у цьому червні фактично розпочати переговори щодо вступу. Працюємо, щоб не було затримок чи непорозумінь із боку Євросоюзу. Всі деталі, усі кроки, усі аспекти комунікації – готуємо разом із командою наших міжнародників", - повідомив Зеленський.

За його словами, у цьому році треба втримати ситуацію й досягти нових цілей у кожному зі стратегічних напрямів. "Євросоюз, фактичний старт переговорів, наше зближення – це один із таких напрямів", - додав президент.

Окрім того, як повідомив Зеленський, продовжується робота над підготовкою до Глобального саміту миру, який здатен розпочати реальний рух до справедливого миру.

"Готуємо цей Саміт і такий рух. Разом зі швейцарською стороною. Сьогодні узгодили фінальні штрихи, а також максимально активно працюємо для того, щоб на Саміті було якнайбільше лідерів та країн. Це принципово. Світ може зупинити будь-якого агресора. Якщо буде діяти в єдності та за правилами більшості – жодна агресія не витримає справді глобального тиску. І ми всі разом маємо примусити Росію до миру", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що найближчими тижнями буде багато, зокрема й непублічної роботи з партнерами, щоб Саміт був справді наповненим.

Безпекові угоди України

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

Наприклад, в угоді з Британією сказано, що Британія надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, у тому числі сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі, для відбиття російської агресії.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що майбутня угода про співробітництво у галузі безпеки між Україною та США має бути не гіршою за меморандум між Америкою та Ізраїлем, який отримує ефективну допомогу в разі загрози з боку Ірану.

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