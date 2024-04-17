З американськими партнерами вже провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди.

Майбутня угода про співробітництво у галузі безпеки між Україною та США має бути не гіршою за меморандум між Америкою та Ізраїлем, який отримує ефективну допомогу в разі загрози з боку Ірану. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram за підсумками робочої наради щодо підготовки безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки.

На цій нараді були присутні члени делегації, які беруть участь у переговорах щодо напрацювання та підготовки дво- й багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України.

"Ця угода має бути взірцевою: враховувати реальні можливості США та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод", - наголосив Єрмак.

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Зокрема, на нараді обговорили основні елементи майбутнього документа, сильні сторони вже укладених дев'яти двосторонніх безпекових угод та алгоритм дій відразу після того, як Конгрес США ухвалить рішення про військову допомогу Україні.

Як зазначив Єрмак, з американськими партнерами провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди.

Керівник ОП додав, що були узгоджені дії з підготовки до чергового раунду, який дасть змогу просунутися щодо тексту проєкту документа.

"Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль", - наголосив Єрмак.

Світ повинен захистити Україну на прикладі Ізраїлю

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський наголошував, що країни вільного світу можуть захистити Україну від терору на прикладі надання захисту Ізраїлю, який не є членом НАТО. Зокрема, президент переконаний у тому, що аби змусити агресора охолонути, достатньо політичної волі цивілізованого світу для підтримки України.

Раніше, з метою відбиття масованої повітряної атаки з боку Ірану, який запустив в напрямку Ізраїлю близько 300 балістичних та крилатих ракет і далекобійних дронів-камікадзе, Ізраїлю довелося залучати не тільки власні сили та засоби, але й також сили інших країн, у тому числі Великої Британії, Франції та США.

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