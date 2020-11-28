Як заявила адвокат, Бахматюк не перебуває в міжнародному розшуку, а місце його перебування відоме НАБУ та іншим слідчим органам

Генпрокуратура вслід за Інтерполом відмовила НАБУ в екстрадиції бізнесмена Олега Бахматюка.

Причиною відмови стало те, що запит НАБУ не відповідає нормам міжнародного права і українського законодавства, так як про місцеперебування бізнесмена слідчі органи були офіційно повідомлені, пишуть Українські новини.

У Генеральній прокуратурі відмовилися задовольнити запит НАБУ про екстрадицію українського агробізнесмена Олега Бахматюка. Про це пише видання "Kyiv Post" з посиланням на документи, отримані з джерел в правоохоронних органах, і на коментар Офісу Генерального прокурора. У документі йдеться, що прокуратура відмовилася санкціонувати екстрадицію Олега Бахматюка, так як немає достатніх підстав для цього. Генпрокурор Ірина Венедіктова підтвердила, що запит НАБУ був відхилений, оскільки він не відповідав міжнародним і українським законодавствам. "Управління повернуло запит про екстрадицію в НАБУ, оскільки ми виявили, що він не відповідає вимогам міжнародного права і порушує процедури, встановлені законодавством України, що може стати перешкодою для видачі підозрюваного іноземною державою", - заявили в Офісі Генпрокурора.

Як і у випадку відмови НАБУ щодо екстрадиції Олега Бахматюка з боку Інтерпола, причиною відмови було те, що місцезнаходження бізнесмена НАБУ відоме, а сам Олег Бахматюк не перебуває в міжнародному розшуку. Бізнесмен на момент початку слідства НАБУ проживав у Відні на законних підставах, а його адвокати офіційно повідомили слідчі органи про його точне місце перебування.

Як заявила адвокат Олега Бахматюка Тетяна Козаченко на своїй сторінці у Фейсбук, Олег Бахматюк не перебуває в міжнародному розшуку, а місце його перебування відоме НАБУ і іншим слідчим органам. “ Олег Бахматюк не перебуває у міжнародному розшуку. У жодній базі. НАБУ, САП, Прокуратура, ВАКС відома достеменна адреса місця проживання Олега. Надані всі офіційні документи щодо цього. НАБУ підтримує легенду, що Олег Бахматюк в міжнародному розшуку, бо так звучить для них вигідніше і створюється вигляд значущості розслідування”, - пише правозахисниця. Вона зауважує, що дії НАБУ, спрямовані на екстрадицію Олега Бахматюка та рішення Апеляційної палати ВАКСа про його заочний арешт антикорупційне бюро обґрунтовує нібито наявністю міжнародного розшуку, що не відповідає дійсності. Такі дії є незаконними і суперечать міжнародним договорам.

Сам Олег Бахматюк в інтерв’ю також зазначав, що і Інтерпол, і українська прокуратура офіційно повідомлені про його місцеперебування, однак НАБУ не зверталось до нього за свідченнями за офіційною процедурою, а інших фігурантів справи, колишнього в.о. керівника НБУ Олександра Писарука і менеджерів “ВіЕйБі банку” за рік слідства допитали тільки один раз. “Знаєте, скільки разів менеджерів допитали протягом року? Один раз. Знаєте, скільки Писарука протягом року допитали? Один раз. А що ж так? Ми через віденську прокуратуру звернулися в Інтерпол і до української прокуратури, сказали: "Ми тут". І згідно з міжнародною конвенцією я тут офіційно перебуваю. Це моє право як громадянина України, просто як людини. Я готовий давати свідчення. Вони по закону мали делегувати австрійській прокуратурі право мене допитати. За рік можна було 20 разів мене допитати”, - розповів бізнесмен.

Також бізнесмен заявив, що справа НАБУ проти нього була інспірована ексголовою Офісу Президента Андрієм Богданом: “У Богдана ж була дуже красива думка: через АРМА забрати всю компанію. Тобто кинути всіх кредиторів – і забрати. А потім поділити. Потім красиво продати за дві копійки... Але розум, слава богу, зупинив. Тому що Україна отримала б міжнародні суди”. Окрім того, за його словами директор НАБУ Артем Ситник має особисті мотиви помсти бізнесмену, адже радник сестри Олега Бахматюка є головним свідком у справі щодо корупції Ситника.

Справа НАБУ проти Олександра Писарука і Олега Бахматюка стосується нібито нецільового використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком «VAB Банку» Олега Бахматюка. Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 мільярда гривень, пішла на виплати коштів 80 тисячам вкладників, як і передбачала ця програма. Це підтверджується і результатами перевірки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Автор: УНІАН