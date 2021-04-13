Сьогодні на засіданні Комісії Україна-НАТО обговорять, як можна посилити партнерство з Україною.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс постійно вивчає шляхи збільшення підтримки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Брюсселі перед початком засідання Комісії Україна-НАТО.

Генеральний секретар зауважив, що з 2014 року країни-члени НАТО надали значну підтримку Україні у різних формах.

"Ми висловили тверду політичну підтримку щодо територіальної цілісності і суверенітету України, але НАТО і країни-члени також надали практичну підтримку. Ми допомогли зміцнити інституції у галузі безпеки і оборони. Ми допомогли модернізувати Збройні сили за допомогою реформ, і країни-члени надали підтримку з воєнної підготовки і навчань, брали участь у спільних воєнних навчаннях і надавали підтримку іншими різними способами", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО і Україна розвинули тверде партнерство, яке в останні роки вдалося зміцнити, в тому числі шляхом надання Україні особливого статусу партнера з розширеними можливостями.

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Він зазначив, що Альянс збільшив присутність у регіоні Чорного моря завдяки більшій залученості воєнно-морських сил і кораблів, а також здійсненню візитів у порти.

"Ми постійно розглядаємо, як ми можемо й надали посилювати і надавати більше практичної підтримки Україні, аби допомогти їй захищати себе", - сказав Столтенберг.

Він додав, що сьогодні на засіданні Комісії обговорюватимуть, як можна ще більше посилити партнерство з Україною і продемонструвати їй подальшу тверду підтримку з боку Альянсу.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

Сьогодні, 25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

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Автор: Віталій Саєнко