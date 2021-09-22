Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що якщо водій зупинив би автомобіль, а не поїхав далі, "наслідки були б трагічними".

Перший помічник президента Сергій Шефір заявив, що поранений водій, який виїхав із зони обстрілу, врятував їм обом життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ.

"Мені здається, він був сильно поранений. Йому було дуже боляче... Це героїчний вчинок. У перший момент він намагався зупинитися від шоку, але, я думаю, якби ми зупинилися, то ми б з вами зараз не розмовляли. Але я сказав "жени", і ми поїхали", - розповів він.

За словами першого помічника президента, дорогою не було мобільного зв'язку, тому про подію він повідомив по стільниковому.

"Я вважаю, що він (водій - ред.) реально врятував нам життя", - підкреслив він.

Шефір також розповів, що радий, що в момент обстрілу машина не підвела і, попри пробите колесо, їм вдалося виїхати із зони обстрілу.

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що метою стрілянини, зокрема, була зупинка автомобіля.

"І ми розуміємо, якби автомобіль зупинився через 50-100 метрів, то наслідки були б однозначно трагічними. Те, що водій виїхав із зони обстрілу, було фактом, який врятував життя", - додав він.

За словами Шефіра, більшу частину часу він сам водить авто.

Він також уточнив, що з пораненим водієм співпрацює вже близько 8-10 років і він не є держслужбовцем.

Крім того, помічник президента розповів, що стеження за собою не помічав.

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Замах на Сергія Шефіра: що відомо про напад і як коментують у Зеленського

У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія". Сам Шефір не постраждав.

За фактом замаху розпочато провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 КК).

Поліція ввела операцію "Сирена" в області і шукає нападників.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а у водія потрапили випадково.

Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад, заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

Автор: Антоніна Доломанжи