Глава МЗС України Кулеба закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах.

До Міністерства закордонних справ викликали посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто.

Як повідомляє прес-служба МЗС, угорського посла прийняв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава українського зовнішньополітичного відомства закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності і створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах.

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Міністр назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України - депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини.

Також Кулеба поінформував угорського дипломата, що слідчі дії правоохоронних органів в Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ щодо окремих громадян України, і жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.

«Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце «залякування» угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності», - заявив міністр, підкресливши, що всі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження.

Міністр також додав, що угорські українці є невід’ємною частиною українського суспільства.

Інцидент на Закарпатті: депутати заспівали гімн Угорщини

На Закарпатті Служба безпеки України у межах визначеної законодавством компетенції перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини.

В СБУ отримані матеріали щодо цієї події нині ретельно перевіряються. За результатами перевірки обіцяють вжити відповідних заходів реагування.

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Автор: Віталій Саєнко