22 квітня НАБУ оголосило в розшук Гладковського-молодшого.

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський відреагував на оголошення його сина Ігоря Гладковського у розшук.

Про це йдеться у заяві корпорації «Богдан», засновником якої є Гладковський.

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«Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку – такою була реакція пана Гладковського на події останньої доби», – йдеться у повідомленні «Богдан».

Зазначається, що Гладковський подає на НАБУ до суду.

Що передувало

НАБУ оголосило 22 квітня у розшук одного з восьми підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського.

За даними слідства, з допомогою підозрюваного у 2015-2017 роках товариство з обмеженою відповідальністю "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому".

За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми.

У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Що відомо про справу Гладковського

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

18 жовтня у САП заявили, що екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За даними слідчих, внаслідок діяльності Гладковського державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків. Крім того, як заявили у САП, Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці.

Прокурори САП просили ВАКС взяти Гладковського під варту з альтернативою внесення застави у 100 млн грн, однак суд постановив обрати екс-посадовцю запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10,6 млн грн. У жовтні за Гладковського було внесено заставу, він вийшов із СІЗО.

Крім того, Гладковський є фігурантом інших кримінальних проваджень.

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Автор: Яна Ставська