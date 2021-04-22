Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський відреагував на оголошення його сина Ігоря Гладковського у розшук.
Про це йдеться у заяві корпорації «Богдан», засновником якої є Гладковський.
Читайте такожВірастюка офіційно обрано народним депутатом
«Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку – такою була реакція пана Гладковського на події останньої доби», – йдеться у повідомленні «Богдан».
Зазначається, що Гладковський подає на НАБУ до суду.
Що передувало
НАБУ оголосило 22 квітня у розшук одного з восьми підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського.
За даними слідства, з допомогою підозрюваного у 2015-2017 роках товариство з обмеженою відповідальністю "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому".
За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми.
У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.
Що відомо про справу Гладковського
- 17 жовтня 2019 року НАБУ затримало колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.
- 18 жовтня у САП заявили, що екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
- За даними слідчих, внаслідок діяльності Гладковського державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків. Крім того, як заявили у САП, Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці.
- Прокурори САП просили ВАКС взяти Гладковського під варту з альтернативою внесення застави у 100 млн грн, однак суд постановив обрати екс-посадовцю запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10,6 млн грн. У жовтні за Гладковського було внесено заставу, він вийшов із СІЗО.
- Крім того, Гладковський є фігурантом інших кримінальних проваджень.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram