Пушилін вважає своє рішення "абсолютно правильним".

Главар самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін вирішив вступити в політичну партію РФ "Єдина Росія". Він вже має намір подати відповідну заяву.

Про це Пушилін заявив в ході форуму "Росія-Донбас: єдність пріоритетів", який проходив в окупованому бойовиками РФ Донецьку.

Своє рішення Пушилін вважає "абсолютно правильним". Главар самопроголошеної "ДНР" називає вступ до "Єдиної Росії" своїм внутрішнім пріоритетом, тому він намагається втілити його у своє життя.

Про те, як Пушилін планує поєднувати роботу в партії та "управління" окупованою територією Донбасу, він не повідомив. В "Єдиній Росії" заяву главаря самопроголошеної "республіки" не коментують.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що бойовики "ДНР" хочуть ввести "податок" для репетиторів і косметологів. Вони планують ввести реєстрацію самозайнятих жителів з подальшим стягуванням "данини".

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Автор: Поліна Кузенко