Йдеться про спільну закупівлю боєприпасів з боку Євросоюзу.

Міністри ЄС можуть домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України вже в березні 2023 року. В цілому, міністри позитивно оцінили відповідну ініціативу щодо консолідації зусиль.

Раніше ЗМІ писали, що питання про спільні закупівлі глави МЗС країн Євросоюзу планують обговорити на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 20 лютого. Про нові можливі терміни повідомляє видання Bloomberg, відзначаючи, що остаточне рішення може бути прийнято на зустрічі лідерів країн блоку, яка пройде в березні.

Як анонсував глава європейської дипломатії Жозеп Боррель під час виступ на Мюнхенській конференції безпеки, позачергове засідання відбудеться 6-7 березня.

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Також Bloomberg пише, що в цілому міністри оборони ЄС позитивно оцінили перспективи спільних закупівель боєприпасів для України. Зокрема, таку ідею підтримали Нідерланди та Румунія.

Як заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен:

"Як ідея, це дуже добре, тому що боєприпаси є проблемою - Україна потребує великої кількості, і нам також необхідно збільшити наші запаси"

Також відповідну ініціативу назвав "цікавою" глава МЗС Румунії Богдан Ауреску.

"Спільні зусилля більш ефективні", - вважає він.

Мюнхенська конференція з безпеки стала результативною для України

Зазначимо, чиновники країн ЄС та НАТО відзначилися безліччю заяв у питанні підтримки України в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, яка цього року проходить 17-19 лютого. Символічно, що РФ взяти участь у події не запросили.

У перший же день заходу до партнерів звернувся президент України Володимир Зеленський із закликом посилити поставки зброї. В рамках Мюнхенської конференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що його країна готова надати Україні винищувачі МіГ-29. Також свою думку з цього приводу висловили в Британії, Німеччині та Франції.

Пізніше Зеленський зазначив, що сигнали, які були в Мюнхені, підтверджують, що Росія програє війну.

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