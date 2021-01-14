За словами Кулеби, очікується приїзд угорського посадовця до кінця місяця.

Міністри закордонних справ України і Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто домовилися про переговори у Києві на тлі серйозної кризи у відносинах обох країн.

Інформацію про те, що візит міністра вже узгоджений, "Європейській правді" підтвердив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. За словами Кулеби, очікується приїзд угорського посадовця до кінця місяця.

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"Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім мають миритися, бо залишаються сусідами. Тому ми домовилися, що наприкінці січня мій колега Петер Сійярто відвідає Київ для обговорення ситуації у двосторонніх відносинах і шляхів вирішення проблем на основі принципу взаємної поваги", - заявив міністр у коментарі.

Інші джерела видання також кажуть, що візит запланований на останній тиждень січня, вже після зміни влади у США.

За даними ЄП, йдеться не про офіційне засідання міжурядової комісії, яке було підставою для зустрічей Кулеби із Сіярто раніше цього року, а про персональний візит угорського міністра для пошуку виходу з кризи у відносинах.

Ініціатором переговорів стала Угорщина, втім, запрошення до зустрічі у Києві, за даними одного з джерел ЄП, надійшло від української сторони.

Коли погіршилися відносини України та Угорщини

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Новий скандал між Україною і Угорщиною

21 листопада 2020 року депутати Сюртівської сільської ОТГ виконали угорський гімн під час прийняття присяги після проведення місцевих виборів. У СБУ пообіцяли вжити відповідних заходів реагування за результатами перевірки.

30 листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.

Згодом у Службі безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті.

Глава МЗС Угорщини поскаржився в НАТО і ОБСЄ через обшуки в офісах організацій угорської меншини на Закарпатті. Він звинуватив СММ ОБСЄ у тому, що вона встановила заборону своїм спостерігачам контактувати з угорською меншиною на Закарпатті.

Також Сійярто порушив питання угорської меншини в Україні на засіданні Ради Європейського Союзу, але ніхто з інших міністрів країн-членів ЄС не відреагував.

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Автор: Андрій Василюк