Водночас генпрокурор впевнена, це голосування за ці угоди пов’язане з іншими – газовими угодами, які були укладені за часів президента Януковича.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не впевнена, що за ратифікацію Харківських угод народних депутатів можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам.

"У лютому в нас була підозра Януковичу щодо Харківських угод. Там була державна зрада і перші кроки, пов’язані з газом, і ця підозра Януковичу є знаковою. 2010 рік, пройшло 11 років, можливо це запізно було зроблено, але все ж таки зроблено. Тому потрібно розрізняти кримінальну юстицію, а саме підозру Януковичу, і санкції, які накладає РНБО. А коли ми говоримо про наші рішення як прокурорів, то мова йде про юридичну відповідальність. Щодо юридичної відповідальності за голосування – це велика абстракція. Тому що треба зрозуміти, чи буде наслідком цього якась кримінальна відповідальність, а це може показати лише розслідування. Звичайно, ми не можемо притягати народних депутатів за їхнє волевиявлення, коли вони виконують свої програмні обіцянки, волю своїх виборців. А з іншого боку, коли ми побачимо, що вони порушують (процедуру – УНІАН), наприклад займаються кнопкодавством, то це теж волевиявлення, але з технічним порушенням. Тому тут буде завжди юридична казуістика", - сказала Венедіктова.

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Харківські угоди, їх наслідки та рішення РНБО

21 квітня 2010 року в Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і РФ, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.

За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, у тому числі шляхом нібито надання знижки, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України.

У результаті підписаних Януковичем Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ з’ясувати обставини голосування ВР за Харківські угоди у 2010 році. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ, якщо вважатиме за необхідне, може відкрити провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) щодо деяких депутатів.

Данілов нагадав, що 27 квітня 2010 року за схвалення угоди між Україною та РФ щодо продовження перебування ЧФ РФ у Севастополі на 25 років голосували 236 депутатів, а наслідками такого рішення стали окупація Криму та війна на Донбасі. "Тут дуже багато цікавих персонажів, які на сьогоднішній день продовжують перебувати в українській політиці...", - зазначив він.

Секретар РНБО уточнив, що в переданому СБУ списку депутатів є й чинні народні депутати та олігархи.

12 березня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод.

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Автор: Дмитро Хилюк