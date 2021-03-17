Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не впевнена, що за ратифікацію Харківських угод народних депутатів можна притягнути до кримінальної відповідальності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам.
"У лютому в нас була підозра Януковичу щодо Харківських угод. Там була державна зрада і перші кроки, пов’язані з газом, і ця підозра Януковичу є знаковою. 2010 рік, пройшло 11 років, можливо це запізно було зроблено, але все ж таки зроблено. Тому потрібно розрізняти кримінальну юстицію, а саме підозру Януковичу, і санкції, які накладає РНБО. А коли ми говоримо про наші рішення як прокурорів, то мова йде про юридичну відповідальність. Щодо юридичної відповідальності за голосування – це велика абстракція. Тому що треба зрозуміти, чи буде наслідком цього якась кримінальна відповідальність, а це може показати лише розслідування. Звичайно, ми не можемо притягати народних депутатів за їхнє волевиявлення, коли вони виконують свої програмні обіцянки, волю своїх виборців. А з іншого боку, коли ми побачимо, що вони порушують (процедуру – УНІАН), наприклад займаються кнопкодавством, то це теж волевиявлення, але з технічним порушенням. Тому тут буде завжди юридична казуістика", - сказала Венедіктова.
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Харківські угоди, їх наслідки та рішення РНБО
- 21 квітня 2010 року в Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і РФ, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.
- 28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.
- За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.
- За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, у тому числі шляхом нібито надання знижки, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України.
- У результаті підписаних Януковичем Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.
- 11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ з’ясувати обставини голосування ВР за Харківські угоди у 2010 році. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ, якщо вважатиме за необхідне, може відкрити провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) щодо деяких депутатів.
- Данілов нагадав, що 27 квітня 2010 року за схвалення угоди між Україною та РФ щодо продовження перебування ЧФ РФ у Севастополі на 25 років голосували 236 депутатів, а наслідками такого рішення стали окупація Криму та війна на Донбасі. "Тут дуже багато цікавих персонажів, які на сьогоднішній день продовжують перебувати в українській політиці...", - зазначив він.
- Секретар РНБО уточнив, що в переданому СБУ списку депутатів є й чинні народні депутати та олігархи.
- 12 березня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод.
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