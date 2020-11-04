Крім того, режисер згадав й про Донбас у неоднозначному контексті.

Російський режисер Сарік Андреасян вірменського походження написав ще одного листа Зеленському, у якому назвав необ’єктивними звинувачення, що він піддався російській пропаганді.

Відповідь українському главі режисеру вірменин опублікував в Instagram.

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Напередодні президент заявив, що Адреасян, звинувачуючи Україну у поставках противнику Єревана Азербайджану «фосфорні бомби», наслухався пропаганди з Москви.

Андреасян подякував Зеленському за відповідь на минулий лист і зауважив, що нині звернеться до українського президента на «великом русском языке».

Він пояснив, що інформацію про «бомби» нібито з України отримав безпосередньо від так званого «президента» Нагорного Карабаху Араїка Арутюняна. Крім того, режисер згадав й про Донбас у неоднозначному контексті.

«Ти кажеш, що фосфор – російський фейк, але хіба ти не знаєш, що Араїк Арутюнян (він підтримує контакт з Путіним – УНІАН) не дуже схожий на Путіна? Ти кажеш, що я не переживав за Донбас, проте хіба ти переживав, представляючи сторону тих, хто на Донбасі вбивав мирних мешканців», – заявив Андреасян.

Що передувало

У першому листі Андреасян звинуватив Зеленського в тому, що Київ нібито постачає фосфорні бомби Азербайджану для знищення вірменського населення. У зв'язку з цим президент України написав йому довгий лист, що починався зі слів «Розумію, Сарік, що це дійсно болить», а потім додав, щоб той не піддавався російській пропаганді, оскільки ця інформація є неправдою на користь Кремля.

Невдовзі листування президента і режисера у мережі нещадно висміяли жорсткими мемами. Громадяни так і не зрозуміли, хто такий Сарік, і чому його думка так важлива всій Україні.

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Автор: Яна Ставська