Він зазначає, що продовжує працювати дистанційно.

Хворий на COVID-19 представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук розповів про своє самопочуття.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він працює дистанційно.

"Друзі та колеги! Дякую всім за турботу! Повідомляю, що продовжую працювати дистанційно та очікую на повне одужання від COVID-19", - написав Мельничук.

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Коронавірус в Україні

Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус - 6 624 нових випадки за добу. Серед інфікованих 677 дітей та 105 медпрацівників. За останню добу госпіталізовано 1 568 осіб, зареєстровано 99 летальних випадків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Тарас Мельничук захворів на COVID-19. Він потрапив до реанімації.

Раніше стало відомо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вдруге захворів на COVID-19. При цьому, за його словами, жодних симптомів він не мав. Він продовжує працювати, але вдома на самоізоляції.

Перший раз Разумков заявив про те, що заразився коронавірусом, 11 листопада 2020 року.

Автор: Таня Поляковська