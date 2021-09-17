Хворий на COVID-19 представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук розповів про своє самопочуття.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, він працює дистанційно.
"Друзі та колеги! Дякую всім за турботу! Повідомляю, що продовжую працювати дистанційно та очікую на повне одужання від COVID-19", - написав Мельничук.
Читайте такожУ Британії дослідники оцінили, наскільки може бути поширений затяжний коронавірусВін закликав усіх берегти себе та своїх близьких.
Коронавірус в Україні
Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус - 6 624 нових випадки за добу. Серед інфікованих 677 дітей та 105 медпрацівників. За останню добу госпіталізовано 1 568 осіб, зареєстровано 99 летальних випадків.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Тарас Мельничук захворів на COVID-19. Він потрапив до реанімації.
Раніше стало відомо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вдруге захворів на COVID-19. При цьому, за його словами, жодних симптомів він не мав. Він продовжує працювати, але вдома на самоізоляції.
Перший раз Разумков заявив про те, що заразився коронавірусом, 11 листопада 2020 року.