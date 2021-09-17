Тарас Мельничук захворів на COVID-19.

Представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук потрапив до реанімації через COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Наш Тарас Мельничук зараз в реанімації, на жаль. Через COVID. Представник Кабміну і наш голова секретаріату", - повідомив Арахамія.

Уряд призначив Мельничука новим представником у Верховній Раді 16 червня. З 2019 року він обіймає посаду керівника секретаріату фракції "Слуга народу" у парламенті.

Читайте такожДепутата Ради помітили в Санкт-Петербурзі в компанії патріарха РПЦ Кирила (фото)Раніше стало відомо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вдруге захворів на COVID-19. При цьому, за його словами, жодних симптомів він не мав. Він продовжує працювати, але вдома на самоізоляції.

Перший раз Разумков заявив про те, що заразився коронавірусом, 11 листопада 2020 року.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус - 6 624 нових випадки за добу. Серед інфікованих 677 дітей та 105 медпрацівників. За останню добу госпіталізовано 1 568 осіб, зареєстровано 99 летальних випадків.

Добовий показник захворюваності один з найбільших з середини травня. 15 травня було зафіксовано 6 796 інфікованих, після цього пішов спад.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та Києві (426).

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Автор: Таня Поляковська