У нього була вроджена патологія головного мозку.

У Рівненські області помер 8-річний хлопчик, у якого виявили коронавірус.

Про це пише місцеве видання ЧаРівне.

Маленький житель Рівненського району поступив в обласну лікарню у важкому стані.

За словами координаторки вакцинації в Рівненській області Олени Гандзюк, окрім COVID-19 у нього була тяжка патологія.

Читайте такожОтруєння школярів у Хмельницькому: всіх дітей виписали з лікарні"У дитини була дуже тяжка вроджена патологія головного мозку - тетрапарез. Плюс нашарувався ковід", - розповіла вона.

Хлопчик провів у лікарні одну добу. Лікарі не змогли його врятувати.

"Були застосовані всі реанімаційні заходи. Це говорить про те, що штам "Дельта" вражає навіть дітей, - відзначила Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині дитина померла від опіків окропом. Її батьки довго не зверталися по допомогу. Також очевидиця розповіла моторошні подробиці смерті хлопчика в аквапарку Дніпра.

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Автор: Людмила Жерновська