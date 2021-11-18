Дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї було анульовано відповідно до наказу міністра внутрішніх справ України від 16 листопада.

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива здав нагородну зброю.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні, 18 листопада, Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї анульовано відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада 2021 року "Про позбавлення Киви І.В. відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя".

Читайте такожВерховна Рада утворила ТСК щодо розслідування смерті ПоляковаНа підставі зазначеного наказу був складений висновок про анулювання дозволів Киви на право зберігання та носіння нагородної зброї, затверджений головою Національної поліції України.

Справа проти Іллі Киви

Вранці 16 листопада правоохоронці провели обшуки в будинку Киви. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію.

Водночас, в Офісі генерального прокурора поінформували, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

В цей же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яка була видана йому в 2015 році. "Підстава: його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави", - зазначив міністр.

15 жовтня Кива в соцмережі оприлюднив відео-звернення російською мовою і сказав, що є "лідером антифашистського руху в Україні". Кива тримав у руках автомат. Він записав звернення в річницю вбивства лідера ОУН Степана Бандери, вбитого 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. В кінці звернення Кива стріляє з автомата в повітря, а за його спиною в небо були запущені феєрверки.

Раніше в жовтні Кива записав відео, в якому на тлі державних прапорів України вітає президента РФ Володимира Путіна з днем народження і називає його "лідером нації" "дружнього народу".

Як стверджували в партії "УДАР Віталія Кличка", через це відео за їх заявою проти Киви відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про держзраду.

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що проти Киви заведено кілька справ.

Автор: Наталія Хаджі