Він некоректно інтерпретував дані про електоральні вподобання українців, аби переконати, що частина громадян прагнули приєднання до РФ.

Мільярдер Ілон Маск знову прокоментував ситуацію в Україні та продемонстрував свою необізнаність у питанні.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем опублікував в Twitter серію дописів, присвячену Ілону Маску, у якій пояснив, чому не можна вимагати від Україна поступитися своїми територіями і підтримувати агресивні дії Росії.

"Пропонувати нам покласти край російському вторгненню, просто віддавши Росії частини України – після всіх страждань – безглуздо. Це також наруга над хоробрістю українців, які борються за захист своєї Батьківщини", – наголосив він.

Відео дня

Грем нагадав, що Україна відмовилася від ядерного арсеналу та підписала Будапештський меморандум в обмін на гарантії захисту її територіальної цілісності. І РФ підписала її, визнавши Крим та Донбас українськими.

"Якщо ви хочете миру в Україні — а ми всі хочемо — просто вимагайте від Росії шанувати кордони, на які вони погодилися в 1994 році, і вивести свої війська. Зробити інакше – це легітимізувати приманку та переключитися на Росію та сигнал іншим поганим акторам взяти те, що ви хочете – силою! Якщо Ілон Маск та інші хочуть, щоб світ і далі був у хаосі, то неодмінно треба капітулювати перед Путіним і винагородити його агресію", – додав Грем.

На це Ілон Маск почав стверджувати, що, мовляв, більшість України однозначно хоче бути частиною України,але "деякі східні частини віддають перевагу Росії".

Він також продемонстрував неактуальні карти електоральних уподобань українців. Маск опублікував інфографіку за 2012 рік, на якій можна побачити, що мешканці східних та південних регіонів України надавали перевагу "Партії регіонів".

В коментарях йому почали пояснювати, що підтримка проросійської "Партії регіонів" до початку російської агресії щодо України не демонструє прихильність українців Росії чи їхнє прагнення приєднатися до цієї країни. Акцентували і на тому, що радше треба вивчати карту з підсумками голосування за 2019 рік, коли абсолютна більшість регіонів України підтримали партію президента Володимира Зеленського.

Тоді Маск почав суперечити початковій своїй тезі про підтримку приєднання до Росії окремими регіонами України та визнав, що захоплюючи ці території Росія мала чіткі наміри, а підтримка "Партії регіонів" не свідчить про підтримку приєднання до РФ.

"Херсон та Запоріжжя майже напевно не хочуть приєднуватися до Росії – анексія цих областей була зроблена для забезпечення сухопутного мосту та водопостачання Криму. Очевидно, що не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів", – сказав він.

Скандальні коментарі Ілона Маска щодо ситуації в Україні

3 вересня американський підприємець Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні.

На думку Маска, військову агресію Росії зупинить проведення повторного голосування на окупованих російськими військами територіях України під наглядом ООН. При цьому Маск плутав поняття "референдум" та "вибори", називаючи те, що відбулося в 4 областях України 23-27 вересня "виборами".

Також він переконаний, що Україні треба відмовитися від Криму та забезпечити водопостачання півострова. Мовляв, спроба повернути Крим спричинить багато жертв и може спровокувати ядерний удар.

Ба більше, мільярдер виступив за нейтральний статус для України.

На дописи Маска відреагували не тільки обурені користувачі мережі, але і президент України Володимир Зеленський, радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи його заяви, наголосив, що не варто прикривати словом "мир" заклики до захоплення нових територій і вбивства тисяч невинних українці.

А президент Литви Гітанас Науседа запропонував мільярдерові уявити, що хтось намагається вкрасти колеса його Tesla і стверджує, що вони проголосували за це.

Пізніше в Білому домі також прокоментували "мирний" план Маска, наголосивши, що будь-які рішення щодо України мають обговорюватися з Україною.

В Росії "мирну ініціативу" Маск сприйняли вкрай позитивно.

Зрештою Маск вирішив виправити ситуацію та заявив, що "дуже підтримує Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".

Вас також можуть зацікавити новини: