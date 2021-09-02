Увага у ролику приділяється підписанню пакту Молотова – Ріббентропа, який включив СРСР у війну в 1939 році як агресора, а не в 1941-му як жертву.

Український інститут національної пам'яті презентував відеоролик, створений у межах відеопроєкту "Війна і міф", в якому розвінчує міф про "Золотий вересень" 1939 року.

Відео можна подивитися на YouTube-каналі Інституту.

Зокрема, там розвінчується міф про те, що приєднання території Західної України сприймалось населенням як визволення "з-під панського гніту". Окрім цього, увага приділяється підписанню пакту Молотова – Ріббентропа, який включив СРСР у війну в 1939 році як агресора, а не в 1941-му як жертву.

"Наголошуємо на жорстоких та репресивних методах встановлення радянської влади на теренах Західної України, жертвами якої стали десятки тисяч людей", - йдеться у повідомленні.

Головною метою відеопроєкту є деконструкція радянських міфів та перешкоджання використання історії Другої світової війни в політичних та пропагандистських цілях, зокрема країною-агресором.

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Автор: Денис Прядко