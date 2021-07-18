Російський журналіст назвав статтю Путіна "таким собі міксом шкільних підручників історії та фрагментів солов'їного посліду".

Стаття президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" нагадує книгу Адольфа Гітлера "Mein Kampf".

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel висловив російський журналіст і опозиціонер Ігор Яковенко.

"Це щось схоже на фрагменти "Mein Kampf". Це спроба зібрати російський рейх з трьох частин " - вважає він.

Журналіст вважає, що Україні слід розглядати подібну риторику президента РФ як готовність до нападу, тому треба продовжувати зміцнювати армію.

"Для офіційного Києва це, безумовно, загроза. "Зеленський, здавайся, Київ, здавайся". Нормальна влада - а я думаю, що в Україні нормальна влада, – може відреагувати тільки одним чином: зміцнювати свою армію, продовжувати політику становлення української політичної нації", – додав Яковенко.

"Історична частина абсолютно маячна, це все абсолютно смішно. Це мультфільми про трьох богатирів. Фактура дитсадівська. Це якийсь мікс шкільних підручників історії та фрагментів солов'їного посліду, який транслюється по російському телебаченню. Починаючи від виключно слов'янських коренів російської державності. Куди поділи фінно-угорські корені, тюркські корені, німецьке коріння російської влади? Принаймні, Романовські. Путін написав ахінею", – констатував журналіст.

На думку Яковенка, стаття Путіна фактично є обґрунтуванням його агресивної політики щодо сусідніх держав.

"Це обґрунтування анексії, агресії, війни проти України, захоплення Білорусі і так далі. Фундаментальна ідея в тому, що російський народ пограбували, обібрали, він ображений і він повинен повернути награбоване".

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Також він вважає, що за статтею можуть піти нові агресивні дії з боку Росії.

"Далі піде русифікація Донбасу. Він буде і далі перетравлюватися. Що стосується решти території України, то при найменшій можливості - а вона випаде, як тільки Україна ослабне - Путін використає цей момент для нападу. Якщо до цього моменту Україна не вступить в НАТО і не опиниться під його парасолькою", - зазначив опозиціонер.

Путін написав статтю "про історичну єдність росіян і українців". У ній він намагається обґрунтувати свою думку про те, що народи "об'єднує" мова і православна віра.

Також Путін вважає, що українська влада вирішила обґрунтувати незалежність України через "заперечення свого минулого". Президент РФ звинувачує Україну в "насильницькій асиміляції" росіян.

Крім того, Путін звинувачує країни Заходу у створенні проекту "анти-Росія" для розриву відносин України і РФ.

На думку Путіна, сучасна Україна - це "дітище радянської епохи".

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Автор: Денис Прядко