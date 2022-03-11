Глави держав та урядів країн Євросоюзу запропонували Європейській комісії надати свої висновки щодо заявки України на членство в ЄС.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що лідери Європейського Союзу сказали "так" українській євроінтеграції.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес розпочався. Тепер ми та українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її вітають в ЄС", - зазначив Науседа.

Нагадаємо, раніше глави держав та урядів, які зібралися у Версалі, виступили із заявою, в якій запропонували Європейській комісії надати свої висновки щодо заявки України на членство в ЄС.

Вступ України до ЄС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

1 березня Європарламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, однак резолюція має рекомендаційний характер.

10 березня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що швидкого процесу вступу України в Європейський Союз не існує.

Того ж дня президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що країна у стані війни не може швидко вступити в Європейський Союз.

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