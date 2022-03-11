Зустріч європейських лідерів було присвячено проблемі російської агресії, однак торкнулася й питання вступу України до ЄС.

10 березня у французькому Версалі відбулося неформальне засідання Європейської Ради, за підсумками якого глави держав і урядів погодили спільну заяву.

Вночі 11 березня документ було опубліковано на сайті Ради ЄС.

"Росія і її спільниця Білорусь" несуть повну відповідальність за війну

Європейські лідери називають агресію Росії проти України "неспровокованою і необґрунтованою", а також покладають усю відповідальність за те, що відбувається, на Росію і Білорусь.

"Два тижні тому Росія повернула війну в Європу. Неспровокована і необґрунтована військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право і принципи Статуту ООН, підриває європейську і глобальну безпеку і стабільність. Вона заподіює невимовні страждання українському населенню. Росія та її спільниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю агресивну війну, і винних буде притягнуто до відповідальності за їх злочини, зокрема, за невибіркові напади на цивільне населення і цивільні об'єкти", - наголошується в заяві.

Автори документа вітають рішення прокурора Міжнародного кримінального суду почати розслідування і закликають РФ негайно припинити військові дії, вивести всі свої війська, забезпечити безпеку ядерних об'єктів України, поважати її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність в міжнародно визнаних кордонах.

ЄС допоможе Україні відновитися після війни

У заяві йдеться, що європейські лідери віддають належне народу України за його мужність у захисті своєї країни, а також "наших спільних цінностей свободи та демократії".

"ЄС і його держави-члени будуть продовжувати надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку. Ми сповнені рішучості надати підтримку відновленню демократичної України після того, як припиниться натиск Росії. Ми сповнені рішучості ще більше посилити наш тиск на Росію і Білорусь. Ми ввели серйозні санкції і як і раніше готові швидко ввести нові санкції", - свідчить документ.

Біженці з України продовжуватимуть отримувати допомогу

Торкаються автори заяви й проблеми біженців:

"Ми пропонуємо тимчасовий захист всім біженцям з України. ... ЄС і його держави-члени продовжуватимуть проявляти солідарність і надавати гуманітарну, медичну та фінансову підтримку всім біженцям і країнам, які приймають їх".

Водночас Росію закликають повністю дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права, забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до постраждалих і внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також безпечний прохід для тих цивільних осіб, які хочуть виїхати.

Україна буде в ЄС?

У заяві європейських лідерів немає однозначної відповіді на питання, чи приймуть Україну в Євросоюз, проте наголошується, що Європейська Рада "визнала європейські устремління і європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію".

"28 лютого 2022 року, реалізуючи право України на вибір своєї долі, президент України подав заявку країни на вступ до Європейського Союзу. Рада діяла швидко і запропонувала комісії представити свою думку щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень договорів. В очікуванні цього і без зволікання ми будемо ще більше зміцнювати наші зв'язки і поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну в її русі європейським шляхом. Україна - частина нашої європейської сім'ї", - йдеться в документі.

Рада також запропонувала комісії представити свої висновки за заявами Молдови та Грузії.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб Україну запросили до Європейського Союзу.

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