10 листопада, за результатами підрахунку голосів, Каськіва обрали депутатом Закарпатської обласної ради.

Екс-керівник Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, котрий пройшов в обласну раду Закарпаття від ОПЗЖ, досі фігурує у відкритій проти нього кримінальній справі про заволодіння державними коштами у 2012 році.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора на запит Радіо Свобода.

«На цей час судом здійснюється з'ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірка їх доказами. Вирок у кримінальному провадженні не ухвалювався», – розповіли в прокуратурі.

10 листопада, за результатами підрахунку голосів, Каськіва обрали депутатом Закарпатської обласної ради. У даних ЦВК він позначений як «приватний підприємець, що проживає в Києві».

Що відомо про Каськіва

Владислав Каськів був активним учасником «Помаранчевої революції», після обрання Ющенка президентом був його радником, у 2009-2010 роках працював в уряді Юлії Тимошенко.

За часів Януковича Каськіва обрали керівником Держагентства з інвестицій та управління національними проектами. Саме на цій посаді й стався скандал, який майже нічим не закінчився: Каськіва звинуватили у розтраті коштів після підписання угоди на 1 мільярд доларів з іспанською компанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі й він є лижним інструктором.

У 2015 році Каськіва оголосили в розшук та вже наступного року затримали у Панамі за «розкрадання й інші злочини». Проте замість екстрадиції суд випустив його під заставу у 600 тисяч доларів. Каськів просив про політичний притулок, але Панама відмовила.

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Автор: УНІАН