У клініці "Шаріте" смерть мера Харкова не коментують.

Доправкою тіла Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який помер минулої ночі, до Харкова займатиметься українське консульство.

Про це повідомляє ТСН.

У берлінській клініці "Шаріте", де лікувався Кернес, його смерть не коментують, посилаючись на лікарську таємницю. На запит журналістів з проханням підтвердити смерть харківського мера у клініці відповіли, що потребують для цього письмового дозволу від родини.

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В українському консульстві зазначають, що клініка і родичі поки на зв’язок із ними не виходили, а саме тут мають оформити документи та опечатати труну.

Відповідно до декларації Кернеса, його транспортування й лікування в Німеччині обійшлося у 6 мільйонів гривень. Остаточний рахунок за лікування клініки як правило виставляють наприкінці. День лікування в цій клініці може коштувати кілька тисяч євро, зазначають журналісти.

Кернес помер: що відомо

Вночі 17 грудня мер Харкова Генадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доправили у вересні.

У мера був підтверджений COVID-19 та діагностовано двостороннє запалення легенів.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.

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Автор: Юрій Годован