В ОП відзначили, що ставлення до Геннадія Кернеса в українському суспільстві не було, та й не могло бути однозначним.

Офіс президента України висловив співчуття близьким, родині та жителям Харкова у зв’язку зі смертю мера Геннадія Кернеса.

Про це йдеться у повідомленні ОП у Facebook.

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«Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках», - йдеться в дописі.

В Офісі президента переконані, що у Кернеса було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи у Харків «усі свої емоції та компетенції».

«Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою. Якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса», - стверджують у Зеленського.

«Співчуваємо близьким, родині та харків’янам», - зазначили ОП.

Смерть Кернеса: що відомо

Вночі 17 грудня мер Харкова Генадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте», куди його доправили у вересні.

У мера був підтверджений COVID-19 та діагностовано двостороннє запалення легенів.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.

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Автор: Костянтин Гончаров