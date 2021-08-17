Наразі український літак в аеропорту Кабула. Евакуація відбудеться після створення безпечних умов для вильоту.

Вже 120 громадян України афганського походження та члени їхніх родин бажають залишити Афганістан, оскільки влада у цій країні перейшла до радикального руху Талібан.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Станом на ранок, 120 громадян України та члени їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану. Мова йде про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок", - повідомив речник.

Також він нагадав, що в аеропорту Кабула є літак, який має вивезти українських громадян.

"На території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам. Неконтрольованою також залишається ситуація і в самому аеропорту", - додав він.

За його словами, МЗС, посольства та причетні відомства нині докладають максимальних зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом. "Пріоритет номер один – безпека. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови", - заявив Ніколенко.

Крім того, паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації українських громадян.

"Хочу запевнити, що Україна не залишить своїх громадян в Афганістані напризволяще. Ті українці, які знаходяться в країні і мають бажання повернутися, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані. Родичі можуть зателефонувати на "гарячу лінію" МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати найбезпечніший варіант допомоги", - повідомив речник.

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Автор: Віталій Саєнко