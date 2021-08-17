Вже 120 громадян України афганського походження та члени їхніх родин бажають залишити Афганістан, оскільки влада у цій країні перейшла до радикального руху Талібан.
Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.
"Станом на ранок, 120 громадян України та члени їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану. Мова йде про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок", - повідомив речник.
Також він нагадав, що в аеропорту Кабула є літак, який має вивезти українських громадян.
"На території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам. Неконтрольованою також залишається ситуація і в самому аеропорту", - додав він.
За його словами, МЗС, посольства та причетні відомства нині докладають максимальних зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом. "Пріоритет номер один – безпека. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови", - заявив Ніколенко.
Крім того, паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації українських громадян.
"Хочу запевнити, що Україна не залишить своїх громадян в Афганістані напризволяще. Ті українці, які знаходяться в країні і мають бажання повернутися, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані. Родичі можуть зателефонувати на "гарячу лінію" МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати найбезпечніший варіант допомоги", - повідомив речник.
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Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, згодом вони захопили Кабул.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" у президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Таліби мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.
- Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.
- 16 серпня бойовики руху "Талібан" зайняли будівлю парламенту Афганістану, таким чином взявши її під свій контроль.
- Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Наразі в Афганістані залишається ще до 50 українців.
- 16 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Кабулі знаходиться ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. Українська сторона готова, окрім українців, евакуювати додатково іноземців.