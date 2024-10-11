За словами українського посла в Китаї, Україна надає важливого значення щодо розвитку відносин з КНР.

Китай має дружні відносини з Україною, а також країна готова продовжувати "взаємовигідну співпрацю". Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ КНР за результатами зустрічі помічника глави МЗС Китаю Лю Біня та посла України Павла Рябікіна.

За словами Лю Біня, Китай і України є "традиційно дружніми країнами". Крім того, Китай готовий налагодити взаємовигідну співпрацю між країнами у різних сферах та планує сприяти "безперервному розвитку" таких відносин.

Водночас Рябікін наголосив, що Україна надає важливого значення щодо розвитку відносин з Китаєм та готова "активно сприяти обмінам між двома країнами на всіх рівнях та співробітництву в різних сферах".

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"Сторони також обмінялися думками щодо політичного врегулювання української кризи", - зазначили у повідомленні МЗС Китаю.

Китай і Україна - останні новини

Раніше посол України в Бразилії Андрій Мельник розповів, чи є майбутнє у китайсько-бразильского мирного плану щодо закінченння війни в Україні. За його словами, така ініціатива навряд чи матиме успіх, адже риторика у цих країнах щодо нашої держави різна.

Водночас посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн заявив, що його країна не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Таким чином він прокоментував інформацію про те, що Швейцарія підтримала "мирний план" Китаю щодо України.

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