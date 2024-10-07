За словами Андрія Мельника, такі країни, як Індія, Китай та Бразилія є близькими для Росії.

Будь-яка спроба завершити війну Росії проти України за участю Бразилії навряд чи матиме успіх. Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив посол України у цій країні Андрій Мельник.

Він підтвердив, що такі країни, як Індія, Китай та Бразилія є близькими для Росії. При цьому риторика щодо України у них різна. Зокрема, з останньої редакції так званого бразильсько-китайського мирного плану зник пункт про недоторканість кордонів.

"Такий підхід для нас є, звичайно ж, значним викликом. Він дуже розчаровує На цю тему були дуже відверті розмови з бразильськими топдипломатами. Відповідь була така: згадки про територіальну цілісність серед шести пунктів їхнього плану немає, бо це нібито є само собою зрозумілим. Мовляв, ми ж не посилаємося постійно на Конституцію, вона і так завжди діє. Якщо бути відвертим, то такий аргумент звучить не дуже непереконливо, м’яко кажучи", - сказав дипломат.

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На його думку, "китайсько-бразильський" план написаний більшою мірою саме китайським, а не бразильським пером:

"Нещодавно мав зустріч з керівником одного з найбільших впливових think tanks у цій країні. Так от, він прямим текстом сказав, що внесок Бразилії у цей план був не більше 20%. Та й особливої ейфорії щодо цього документа у бразильському суспільстві не спостерігається".

За словами Мельника, такий підхід видається щонайменше дивним, адже сама Бразилія стала п’ятою за розміром державою світу виключно завдяки міжнародному праву – угодам, які були укладені з усіма сусідами.

"До речі, усі бразильці цим фактом неймовірно пишаються. ... Саме міжнародне право є фундаментом територіальної цілісності Бразилії. Тому дуже дивно чути, як сьогодні бразильці філософствують про важливість чинника "легітимних" безпекових інтересів Москви чи "загрозливе" розширення НАТО, дублюючи сумнозвісні наративи Кремля", - вважає посол.

Він також назвав "очевидним" той факт, що будь-яке потенційне врегулювання за участю Бразиліїнавряд чи матиме успіх, допоки ця держава посилюватиме діалог виключно з однією стороною конфлікту.

"Без налагодження і зміцнення взаємної довіри на найвищому рівні між Україною і Бразилією будь-які посередницькі прожекти будуть апріорі приречені на провал", - резюмував Мельник.

"Мирний план" Китаю щодо війни РФ проти України

Як стало відомо у вересні, Китай планує створити платформу "Друзі Миру" щодо війни в Україні. У Пекіні наголосили, що така платформа буде відкритою.

Згодом до ініціативи приєдналася Бразилія, а свою участь у її реалізації підтвердили Угорщина та Швейцарія.

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