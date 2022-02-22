Спочатку Путін піде на дестабілізацію ситуації та на військові провокації.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін припустив, коли російські війська можуть піти в Україну.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в ефірі Свободи слова на ICTV він зазначив, що президент Росії Володимир Путін "хоче колапсу України".

"Він не хоче завоювати Україну, він хоче, щоб нас не було взагалі" - зазначив Клімкін. За його словами, Путін спочатку піде шляхом дестабілізації, а потім почнуться військові провокації. "А тільки потім підуть російські війська" - наголосив екс-міністр. При цьому він зазначив, що Путін говоритиме про захист людей з російськими паспортами, про захист російськомовних.

За його словами, є великий ризик, що може бути ситуація, коли в Україні не буде електроенергії, "відбувається атаки на критичну інфраструктуру, пожежа на газопроводах, інтернету немає, зв’язку немає…". При цьому наголосив, що Росією можуть бути організовані провокації в Україні. Клімкін наголошує, що реалізації таких сценаріїв треба запобігти. "Впевнений, що ми будемо захищати Україну" - наголосив він.

Нагадаємо, у Росії опублікували укази Володимира Путіна про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР".

У них Путін, серед іншого, доручив російському МЗС "провести переговори про встановлення дипломатичних відносин" з "ДНР" і "ЛНР".

Особливу увагу звертає на себе пункт, в якому Путін доручає ввести російські війська на окупований Донбас до прийняття рішення Радою Федерації про його визнання. Російську армію в ОРДЛО нібито посилають для "підтримки миру".

Вас також можуть зацікавити новини: