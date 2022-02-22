В нашій країні мільйони стволів і всі ці стволи будуть стріляти коли Путін прийде в Україну, заявив екс-міністр.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав три речі, які потрібні Україні від міжнародних партнерів для захисту від російської агресії

В ефірі Свободи слова на ICTV він зазначив, що президент Росії Володимир Путін "налаштований підіймати ставки".

При цьому екс-міністр наголосив, що "нам від заходу потрібні дуже прості речі - гарантії безпеки - американські гарантії безпеки - такі як в Південної Кореї чи Японії з присутністю військ, нам потрібен новий план Маршала, Байдена, називайте як завгодно, з гарантією для інвесторів і нам потрібна якісно нова зброя".

Клімкін вважає, що "ці три речі це питання нашого існування і нашого виживання".

Екс-міністр зазначає, що з допомогою наших партнерів "ми 100 відсотків зможемо захистити себе". При цьому додавши: "В нашій країні мільйони стволів і всі ці стволи будуть стріляти коли Путін прийде в Україну".

Нагадаємо, у Росії опублікували укази Володимира Путіна про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР".

У них Путін, серед іншого, доручив російському МЗС "провести переговори про встановлення дипломатичних відносин" з "ДНР" і "ЛНР".

Особливу увагу звертає на себе пункт, в якому Путін доручає ввести російські війська на окупований Донбас до прийняття рішення Радою Федерації про його визнання. Російську армію в ОРДЛО нібито посилають для "підтримки миру".

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