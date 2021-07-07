Він зауважив, що незважаючи на пандемію та продовження агресії Росії проти України, Київ "продемонстрував готовність проводити реформи".

Президент Литви Гітанас Науседа наголошує, що ключовою частиною міжнародного порядку денного має бути підтримка реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Конференції з питань реформ в Україні "Сильна Україна у сильнішій європейській та євроатлантичній родині", яка проходить у Вільнюсі (Литва).

"Разом нам необхідно надіслати чіткий сигнал, що сильна євроатлантична та європейська спільнота потребує сильної України. Україна відіграє дуже важливу роль у європейському і глобальному контексті, це велика країна. І вона здатна надати значного поштовху економічному розвитку Європи", - сказав Науседа.

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Він додав, що стратегічний інтерес міжнародної спільноти полягає в тому, аби Україна була демократичною та процвітаючої країною.

"Ключовою частиною міжнародного порядку денного має бути підтримка реформ в Україні", - зауважив президент Литви.

Науседа підкреслив, що незважаючи на пандемію та продовження агресії Росії проти України, Київ "продемонстрував готовність проводити реформи".

Президент Литви також відзначив необхідність підвищити довіру українців до судової та антикорупційної системи в країні.

Він зауважив, що в рамках Конференції необхідно, зокрема, приділити особливу увагу питанню співпраці Євросоюзу з Україною та реформам у сфері безпеки і оборонного сектору.

"Також нам потрібне чітке бачення того, яким чином Україна може зробити внесок до євроатлантичної спільноти, і зближатися з ЄС і НАТО", - сказав Науседа і додав, що міжнародна спільнота очікує запевнень у тому, що послідовний процес реформ в Україні продовжиться.

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Автор: Тетяна Поляковська